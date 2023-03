Das Eröffnungsdatum für die neue Filiale der deutschen Supermarkt-Kette Aldi auf Mallorca, die in der bei deutschen Urlaubern und Residenten beliebten Küstenort Can Picafort liegt, steht fest. Laut einer Pressemitteilung eröffnet der Supermarkt, der an der Kreuzung der Carretera Artà-Alcúdia und des Carrer Ran de Mar liegt, am 29. März.

Demnach sollen in dem Geschäft mit einer Verkaufsfläche von 1.200 Quadratmetern 15 Mitarbeiter beschäftigt werden. Kunden sollen dort unter über 2.000 Produkten auswählen können, über 40 Produkte stammen von lokalen Lieferanten. Darunter etwa Käse, Wurstwaren oder Wein. Es ist das elfte Geschäft der Discounter-Kette auf den Balearen. Neben zehn Geschäften auf Mallorca – in Palma, Campos, Cala Millor, Calvià, Inca, Manacor und Marratxí – gibt es ein weiteres auf Ibiza. Das Geschäft in Can Picafort ist das erste, das die Discounter-Kette 2023 auf Mallorca eröffnen wird.

Die Öffnungszeiten sind täglich (auch an Feiertagen) von 9 bis 21.30 Uhr.

Aldi expanidert wie Lidl weiter

Die Eröffnung des Geschäfts in Can Picafort ist Teil des für das Jahr 2023 angesetzten Expansions-Plans von Aldi. Spanienweit sollen im Lauf des Jahres rund 50 Filialen neu eröffnet werden. Zuletzt wurden etwa Filialen in Córdoba und Andalusien eröffnet. Andalusien ist die spanische Region mit den meisten Aldi-Geschäften. Noch vor der Eröffnung in Can Picafort, eröffnet die Kette ein weiteres Geschäft in Valencia. Aldi liefert sich auf der Insel ebenso wie auf dem spanischen Festland und anderswo einen Wettlauf mit dem Mitwettbewerber Lidl. Auch in Can Picafort etwa gibt es bereits einen Lidl.

Aldi ist seit 2002 auch auf dem spanischen Markt vertreten, auf Mallorca seit 2015. Insgesamt gibt es in Spanien aktuell über 390 Läden, in denen 6.600 Angestellte arbeiten.