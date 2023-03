Mit Karte: Hier findet man in Palma de Mallorca öffentliche Toiletten

Wer zum ersten Mal in Palma oder auch anderswo auf der Insel unterwegs ist, merkt schnell: Mallorca kann sich nicht gerade mit seinen vielen öffentlichen Toiletten brüsten. Immerhin macht es Palma Besuchern, die beim Stadtbummel mal eben Pipi müssen, seit knapp zwei Jahren deutlich einfacher.

Im Frühjahr 2021 hat die Stadtverwaltung alle Toiletten städtischer Gebäude offiziell auch für externe Besucher freigegeben. Wer mal muss, kann sich jeweils am Empfang der Einrichtungen melden und etwa fragen: „¿Me podría decir dónde están los servicios, por favor?“ (Könnten Sie mir bitte sagen, wo es hier zu den Toiletten geht?). Die öffentlichen Toiletten sollten auch ausgeschildert sein, heißt es bei der Stadtverwaltung. Einziger Nachteil: Ein Großteil der Anlaufstellen hat am Wochenende zu.

Am Wochenende: Cafés oder Restaurants aufsuchen

Dann hilft nur der alte „Trick“: das nächstgelegene Café oder Restaurant aufsuchen und höflich fragen: „¿Podría usar vuestro baño, por favor? (Dürfte ich Ihre Toilette benutzen?). Manchmal bekommt man dann zur Antwort, dass es nur für Kunden ist („Es solo para clientes“). Wer ein Wasser oder eine andere Kleinigkeit kauft, wird dann doch durchgelassen.

Hier eine Übersicht über die vom Rathaus von Palma in der Altstadt sowie auch in anderen von Urlaubern frequentierten Stadtteilen freigegebenen WCs:

Bürgerbüros

1. Cort/Rathausplatz: Bei Google Maps unter „Oficina d’Atenció al Ciutadà Cort“/Plaça de Santa Eulàlia, 9 zu finden. Mo.–Fr. 8.30– 14 Uhr. Zentral am Rathausplatz, wo auch der bekannte Olivenbaum steht.

2. Avingudes: Bei Google Maps unter „Oac Avingudes“/Avinguda de Gabriel Alomar, 18 zu finden. Mo.–Do. 8.30–17 Uhr, Fr. 8.30–14 Uhr. Nicht weit entfernt von der Altstadt und dem Stadtstrand von Palma.

3. S‘Escorxador: Bei Google Maps unter „Oficina de Atención al ciudadano (Ayuntamiento de Palma)“/Carrer de l’Emperadriu Eugènia, 4, zu finden. Ganz in der Nähe des Programmkinos CineCiutat, das auch Filme auf Deutsch in Originalversion zeigt. Mo.–Fr. 8.30–14 Uhr.

4. Pere Garau: Bei Google Maps unter „OAC Pere Garau“/Carrer de Pere Llobera, 9, zu finden. Ganz in der Nähe des Marktes des Einwanderer-Viertels. Mo.–Fr. 8.30–14 Uhr.

Parkhäuser

Alle Parkhäuser sind rund um die Uhr geöffnet. Da sich die Tiefgaragen oft über mehrere Hundert Meter erstrecken, lohnt es sich eventuell, am Eingang oder Kassenhäuschen nach den Toiletten zu fragen. Weitere Infos: mobipalma.mobi

5. Parc de la Mar: Bei Google Maps unter „Parking Les Avingudes/Aparcament Parc de la Mar – SMAP“/Av. de Gabriel Roca zu finden. Ganz in der Nähe der Kathedrale und der Prachtmeile Paseo del Borne.

6. Comtat del Rosselló: Bei Google Maps unter „Aparcament Comtat del Rosselló – SMAP“/ Plaça del Comtat del Rosselló, 0 zu finden. Ganz in der Nähe des Olivar-Marktes und nicht weit entfernt vom Bus- und Zugbahnhof Plaça d’Espanya.

7. Marquès de la Sènia: Bei Google Maps unter „Aparcament Marquès de la Sénia SMAP“/ Carrer del Marquès de la Sènia, 32 zu finden. Der Eingang vom Paseo Marítimo ist wegen der Bauarbeiten dort noch bis einschließlich Donnerstag (16.3.) gesperrt. In der Nähe des Paseo Marítimo, des Ausgehviertels Santa Catalina und des Mühlenviertels Es Jonquet.

8. Plaça Major: Bei Google Maps unter „Aparcament de la Plaça Major“/Carrer de la Riera, 2 zu finden. Von hier sind alle Bereiche der Innenstadt gut erreichbar, ebenso die Ramblas und der Paseo del Borne.

9. Via Roma: Bei Google Maps u. a. unter „Aparcament de Via Roma“/Via Roma zu finden. Ganz in der Nähe der Einkaufsstraße Carrer dels Olms und den Ramblas.

10. Santa Pagesa: Bei Google Maps unter „Aparcament Santa Pagesa SMAP“/Carrer d’Ausiàs March, 26. Direkt an der verkehrsberuhigten Gastromeile Carrer de Blanquerna.

Bibliotheken

Die Bibliotheken haben im Gegensatz zu den Bürgerbüros auch samstags geöffnet, wenn auch kürzer. Infos: bibliopalma.palma.cat

11. Cort/Rathaus: Bei Google Maps unter „Biblioteca de Cort“/Plaça de Cort, 1. Sehenswürdigkeiten: siehe 1. Mo.–Sa. 8.30–20.30 Uhr.

12. Josep Maria Llompart: Bei Google Maps unter „Biblioteca Josep Maria Llompart“/C/. de l’Emperadriu Eugènia, 6. Sehenswürdigkeiten: siehe 3. Mo.–Fr. 8.30–20.30 Uhr, Sa. 9–13 Uhr.

13. Olivar-Markt: Bei Google Maps unter „Biblioteca de S’Olivar“/Plaça de l’Olivar. Direkt beim Olivar-Markt und in der Nähe der Einkaufsstraße Carrer St. Miquel. Mo.–Fr. 8–14 Uhr, Sa. 9–13 Uhr.

14. Ramon Llull: Bei Google Maps unter „Biblioteca Ramon Llull“/Carrer de l’Institut Balear. Nicht weit weg vom Paseo Mallorca und den Ramblas. Mo.–Fr. 8.30–20 Uhr, Sa. 9–13 Uhr.

15. Santa Catalina: Bei Google Maps unter „Biblioteca Municipal Santa Catalina“/Carrer de la Fàbrica, 34. In der Nähe des Marktes von Santa Catalina und direkt im gleichnamigen Ausgehviertel. Nur halbtags, Sa. geschlossen.

Kulturzentren