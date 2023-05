Ich bin bereits seit vielen Jahren Mallorca-Resident. Vor Kurzem bekam ich eine Wahlbenachrichtigung, leider stand da kein Wahltermin, nur das Wahllokal … Was sind das für Wahlen? (Tom W., per Mail)

EU-Bürger, die auf Mallorca gemeldet und ins Wählerverzeichnis eingetragen sind, können bei der Kommunalwahl teilnehmen. Wenn Sie eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, sind sie offensichtlich in das Verzeichnis eingetragen. Sie können somit am 28. Mai mit der Benachrichtigung und Ihrem Ausweis zu dem genannten Wahllokal gehen und ihre Stimme abgeben.

Großbaustellen im Sommer

Gab es nicht einmal eine Verordnung, dass über die Sommermonate Großbaustellen auf Mallorca ruhen müssen? Hintergrund ist, dass am Hotel Mar i Pins in Peguera seit Wochen lärmintensive Abbrucharbeiten betrieben werden. (Klaus W., per Mail)

In den meisten Urlaubsorten gibt es tatsächlich einen Baustopp im Sommer, so auch in Peguera. Die Gemeinde Calvià hat dem Hotel aber laut einer Sprecherin „aus technischen Gründen eine akustische Ausnahmegenehmigung“ erteilt.

Feuerwerke auf Mallorca

Wäre es möglich, dass Sie mir eine Übersicht über alle Feuerwerke, die dieses Jahr auf Mallorca stattfinden werden, schicken? (Sonia G., per Mail)

Feuerwerke gibt es üblicherweise nach jedem Patronatsfest. Größere Feuerwerke sind laut der Pyrotechnik-Fabrik Jordà fürs Erste nicht geplant.

Sommerparty der MZ

Planen Sie auch dieses Jahr wieder eine Sommerparty? Wenn ja, würden mich Datum und Location interessieren, und ab wann es Tickets gibt. (Viktoria D., per Mail)

Natürlich veranstalten wir wieder eine Sommerparty, genaues Datum und Ort sind aber noch nicht in Stein gemeißelt. Wir gehen aktuell vom 6. Juli aus. Sobald die Planung abgeschlossen ist und Tickets zum Verkauf stehen, informieren wir dazu in der Zeitung und auf unserer Homepage.

Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es