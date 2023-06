Telefonterror auf spanischen Nummern: So unterbinden Sie nervige Spam-Anrufe und -SMS auf Mallorca

Das Handy klingelt, eine unbekannte Nummer leuchtet auf. Man überlegt noch: Geht man ran? Vielleicht ist es wichtig? Zudem setzt sich die Neugierde durch. Also drückt man auf den grünen Hörer. Am anderen Ende der Leitung will ein Mitarbeiter eines Callcenters einem dann einen Handyvertrag oder eine Versicherung andrehen. In anderen Fällen meldet sich sogar nur ein automatischer Anrufbeantworter, der besondere Klingeltöne verkauft.

Größere Unternehmen respektieren die Liste Bei deutschen Handynummern auf Mallorca sind die Anrufe eher selten, bei spanischen stehen sie auf der Tagesordnung. Manche Handys blocken heutzutage automatisch die Spam-Nummern. Residenten mit NIE, die die Nase voll vom Spam haben, können sich auch kostenlos auf die sogenannte Robinson-Liste (lista Robinson) setzen lassen. „Die meisten größeren Unternehmen wie Ikea, Conforama oder Obramat – ehemals Bricomart – respektieren die Liste“, sagt Jesús Cuartero vom balearischen Verbraucherministerium. Rechtlich bindend ist sie allerdings nicht. Auf dieser Website registrieren Interessenten müssen sich auf der Website listarobinson.es registrieren und neben der NIE, dem vollständigen Namen und Geburtsdatum, eine E-Mail-Adresse angeben sowie ein Passwort generieren. Anschließend die Anmeldung in einer E-Mail bestätigen. Auf der Startseite lässt sich dann zum Beispiel unter „Teléfono“ oder „SMS/MMS“ die Handynummer eintragen, bei „Email“ die Mail-Adresse, denn auch Werbemails lassen sich so unterbinden. Unter „Sectores“ können Nutzer zudem auswählen, von den Firmen welcher Branchen (z. B. Strom und Wasser, Finanzwesen, Bildung, Freizeit oder NGOs) sie künftig keine publicidad mehr bekommen wollen. Unter „Revocación de llamadas“ kann man das Einverständnis zurücknehmen, das man früher Unternehmen zur Nutzung der Daten gegeben hat, um Werbung zu erhalten. Beim MZ-Test erscheint allerdings kein einziges. Nicht sofort aktiv Laut den Informationen auf der Website dauert es zwei bis drei Monate, bis die Daten überprüft sind und die Werbung blockiert wird. Keine Sorge: Erinnerungen an Arzttermine oder Anrufe von Inkassounternehmen schaffen es durch den Filter. Laut Alfonso Rodríguez, dem Sprecher der balearischen Verbraucherschutzorganisation Consubal, kann man sich selbst nach der Registrierung nicht darauf verlassen, dass künftig keine Werbung mehr eintrudelt. „Ich habe es auch gemacht und werde dennoch weiter von Telefonanbietern oder Versicherungen angerufen.“ Cuartero sagt, es lohne sich dennoch, selbst wenn nur ein Teil der Werbung unterbunden wird. Noch effektiver sei es, Anzeige bei der Agencia de Protección de Datos (Datenschutz-Beauftragte) zu erstatten. Die Strafen für die Firmen seien drastisch. Anrufe sollte man dafür als Beweis am besten aufnehmen. Anmeldung: listarobinson.es, Callcenter enttarnen: listaspam.com, aepd.es