Der erste von sechs: Es gibt einen neuen Mallorca-Krimi

Eine fiktive Geschichte, für die sich die Autorin an der Tramuntana-Landschaft und der Gegend rund um die Cala Agulla in Cala Ratjada inspiriert hat, bietet „Der Mallorca Mord Club: Tödliche Hitze“. Es ist das erste von insgesamt sechs Büchern der Serie „Der Mallorca Mord Club“, die im Abstand von zwei Monaten erscheinen sollen. Im Mai kommt das Buch „Spuren im Sand“ heraus. „Die anderen Titel stehen noch nicht final fest“, so die Autorin Laura Nieland.

Sie ist die Protagonistin aller Bücher

Protagonistin aller Bücher ist Marie, die sich auf Mallorca ihren großen Traum von einer eigenen Bar erfüllen will. Vorerst arbeitet sie aber als Rezeptionistin eines kleinen, exklusiven Wellnesshotels, für das sich Nieland vom Hotel & Spa S’Entrador Playa in Cala Ratjada inspirieren hat lassen. Dort war die 31 Jahre alte Familienmutter bei ihrem einzigen Mallorca-Urlaub 2022 zu Gast. Schon bald muss ihre Protagonistin Marie feststellen, dass hinter der sonnigen Urlaubsidylle Mallorcas auch viele menschliche Abgründe lauern. Die Rezeptionistin entdeckt für sich eine neue Leidenschaft: das Lösen von Kriminalfällen.

Darum geht es in Band 1

Band 1 dreht sich um den Fall der gut betuchten Gertrud von Timmenbach. Sie liegt tot in der Hotelsauna. Die Beamten der Nationalpolizei vermuten, dass die Seniorin an Herzversagen durch Überhitzung gestorben ist. Marie hat daran so ihre Zweifel. Also bitte sie den pensionierten Kommissar Christian um Hilfe. Der will auf Mallorca eigentlich nur seinen Ruhestand genießen. Gemeinsam versucht das ungleiche Duo herauszufinden, was wirklich mit Gertrud von Timmenbach geschehen ist. Ein Großteil der Handlung spielt in dem fiktiven Ort Caví. „Da es ihn nicht gibt, war ich bei der Gestaltung freier“, sagt Laura Nieland der MZ. Auch einige Klischees über Deutsche hat Nieland, wie es sich für das neue Genre „Cozy Crime“ gehört, in die Geschichte einfließen lassen.

Klischees erwünscht

„Herkömmliche Krimis sind sehr spannend und eher düster. Cozy-Crime-Geschichten, die von schrillen, Klischees erfüllenden Charakteren leben, hingegen sind nicht so sehr mit Spannung beladen und leichtere Kost“, beschreibt Nieland das Genre. Cozy, das ist nicht umsonst Englisch für gemütlich. In Laura Nielands Krimis soll daher etwa die Urlaubsstimmung auf der Insel nicht zu kurz kommen. Neben dem Atmosphärischen werde auch dem Humor eine große Bedeutung beigemessen.

Band 1 gibt es als E-Book oder Hörbuch bei Amazon oder Thalia (1,99/2,99 Euro). Der Verlag beTHRILLED, in dem vorrangig Digitales erscheint, gehört zum Bastei Lübbe Verlag.

Abonnieren, um zu lesen