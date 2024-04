Mit Kindern nach Mallorca auswandern: Alles, was Sie zur Anmeldung für das kommende Schuljahr wissen müssen

Eltern auf Mallorca aufgepasst: Das balearische Bildungsministerium hat die Termine für die Anmeldung in den öffentlichen Kitas und Schulen für das kommende Schuljahr festgelegt. Zwischen dem 20. und 28. Mai können sowohl Erstanmeldungen als auch Ummeldungen bei einem Schulwechsel beantragt werden.

Diese Altersstufen sind betroffen

Kindertagesstätten (Escoletes, ab drei Monate)

Vorschule (Infantil, ab 3 Jahren)

Grundschule (Primaria, ab 6 Jahren)

Mittelstufe (Secundaria, auch ESO genannt, ab 12 Jahren)

(Secundaria, auch ESO genannt, ab 12 Jahren) Auch Anmeldungen für die Sonderschulen werden in diesem Zeitraum angenommen.

Vorsicht: Sollte das Kind die Schule wechseln müssen, weil eine Altersstufe beendet ist und die Lehranstalt die nächste Stufe nicht anbietet, geht der Zeitraum für die Ummeldung vom 22. bis zum 24. April.

Für die Oberstufe (Bachillerato, ab 16 Jahren) gilt der Zeitraum vom 20 bis 26. Juni.

Die Anmeldung

Die Anmeldung kann sowohl digital als auch präsenziell durchgeführt werden. Bei der digitalen Anmeldung, die unter diesem Link im Anmeldezeitraum freigeschaltet wird, kann man sich sowohl über die Anmeldesysteme Cl@ve oder Gestib einloggen oder "anonym" bei Angabe von NIE-Nummer beziehungsweise der Handynummer. Bei einer anonymen Anmeldung müssen zahlreiche Dokumente auf Papier nachgereicht werden.

Die Schulbehörde bietet auch die Möglichkeit, persönlich den Antrag auf einen Platz in der Schule zu stellen, für die man sich entschieden hat. Dafür ist in dem entsprechenden Zeitraum ein Termin mit dem Sekretariat zu vereinbaren.

Die Plätzevergabe

Die Vergabe der Plätze erfolgt über ein Punktesystem. Die Punkte, für die man meint, infrage zu kommen, können bei der Anmeldung angegeben werden. Am meisten Punkte gibt es, wenn ein Geschwisterkind bereits an der Schule angemeldet ist oder wenn ein Elternteil dort beschäftigt ist. Ebenfalls gelten insbesondere in Palma Punkte für die Schulzone. So gibt es Punkte für die Nähe zum Wohnort ODER zum Arbeitsplatz eines der Elternteile. Weitere Punkte werden für Behinderungen des Schülers oder der Eltern, für Spitzensportler, Opfer von häuslicher Gewalt oder Terrorismus vergeben. Auch chronische Krankheiten oder eine nachweisbare Altersarmut sind Kriterien.

Zunächst wird immer der Erstwunsch berücksichtigt. Sollte man dort keinen Platz kriegen, werden nach und nach die weiteren Wünsche in der Reihenfolge der Angabe abgearbeitet, um zu schauen, ob an den anderen Schulen noch ein Platz frei ist.

Besonderheit in Palma

Bislang gab es in Palma acht Zonen, aus denen man die Schulen auswählen konnten. Diese wurden für das kommende Schuljahr auf drei reduziert. Welche Schulen in Ihre Zone fallen, kann unter diesem Link nachgeschaut werden.

Die weiteren Termine

Die vorläufigen Ergebnisse der Platzvergabe werden am 12. Juni bekanntgegeben. Vom 13. bis 17. Juni kann Einspruch eingelegt werden. Die endgültigen Listen werden am 21. Juni veröffentlicht. Die Anmeldung in den Schulen erfolgt dann vom 24. bis 28. Juni.

