Einkehren mit Hund: In diesen Lokalen auf Mallorca sind Vierbeiner willkommen

Egal ob Restaurant, ein gemütliches Café oder eine Cocktailbar: Tierische Begleiter sind in Lokalen auf Mallorca immer häufiger willkommen. Das ist auch eine Beobachtung, die Hundetrainerin Birgit Wahle in den vergangenen Jahren machen konnte. „Dahin gehend gibt es auf der Insel einen echten Positivtrend“, sagt Wahle, die in Llucmajor eine Hundepension sowie eine Hunde- und Filmtierschule betreibt.

Eine Auswahl an Lokalen

Der MZ stellt sie einige ihrer Lieblingslokale vor: Mit tierischer Begleitung empfiehlt sie besonders das Bistro Calle Cruz 20 in Campos, aber auch das Yosoy in Portocolom, in dem Hunde sowohl im Innen- als auch im Außenbereich erlaubt sind. Auch Hundeliebhaberin und MZ-Fotografin Nele Bendgens empfahl uns für unsere kleine Auswahl ihre Lieblingslokale, wie das Molico in Sencelles oder das Mise en Place in Palma.

Bar Bosch (Palma)

Im Zentrum Palmas bietet die Bar Bosch nicht nur eine große Auswahl an traditionellen spanischen Tapas, sondern auch die Möglichkeit, diese mit seinem Hund im großen Außenbereich zu genießen. Auf Nachfrage gibt es für die Vierbeiner auch Wasser. Die Bar an der Plaça Rei Joan Carles ist täglich von 8 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.

Die Bar Bosch im Zentrum von Palma. / Bar Bosch

Molico (Sencelles)

In der Carrer de l’Església in Sencelles dürfen die Besitzer mit ihren Hunden auf der Terrasse das schöne Wetter und die Aussicht genießen. Drinnen sind die Vierbeiner nicht erlaubt. Das Lokal bietet eine große Auswahl an mediterranen Speisen und ist mittwochs bis sonntags bis zum späten Abend geöffnet.

Das Molico in Sencelles ist auch hundefreundlich. / Molico

Corazón Helado (Illetes)

Wer Lust auf ein Eis hat, seinen Vierbeiner aber nicht zu Hause lassen möchte, kann ihn problemlos in das Corazón Helado am Paseo de Illetas mitnehmen. Hunde sind sowohl im Innen- als auch im Außenbereich gestattet. Die Eisdiele kann bis auf montags täglich von 9.30 Uhr bis 19 Uhr besucht werden.

Das Corazón Helado bietet neben einer großen Auswahl an Eis auch Platz für tierische Begleiter. / Corazón Helda

Cassai Beach House (Colònia de Sant Jordi)

Auch im Cassai Beach House in Colònia de Sant Jordi sind Hunde im Außen- und Innenbereich erlaubt. Mit Blick auf das Meer ist das Lokal täglich von Mittag bis 1 Uhr nachts geöffnet. Auf Nachfrage werden die Vierbeiner hier mit Wasser versorgt. Das Restaurant bietet mediterrane Küche mit kreativen Elementen.

Das Cassai Beach House in Colònia de Sant Jordi. / Cassai Beach House

Cappuccino (Puerto Portals)

Wer in Portals Nous unterwegs ist und einen Ort sucht, an dem er mit seinem Hund einen Kaffee, Snack oder Cocktail genießen kann, ist im Cappuccino Puerto Portals an der Plaça de Portals genau richtig. Das Restaurant ist täglich von 8.30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Tierische Begleitung ist im Innen- und Außenbereich gestattet.

Auch im Cappuccino Puerto Portals sind Hunde gern gesehen. / Cappuccino Puerto Portals

Bar Central (Palma)

In Palmas Innenstadt kann man in Begleitung seines Hundes in der Bar Central gemütlich eine caña trinken und traditionelle Tapas essen. Die Vierbeiner sind dabei im großen Außenbereich gerne gesehen. Die Bar an der Plaça de Weyler im Zentrum ist täglich von 8 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.

In der Bar Central in Palma sind Hunde im Außenbereich gestattet. / Bar Central

Bistro Calle Cruz 20 (Campos)

Auch in Campos gibt es eine Möglichkeit, mit seinem tierischen Begleiter essen zu gehen. Im Bistro Calle Cruz 20 im Carrer de sa Creu kann bis auf Sonntag täglich von 9 Uhr bis 12.30 Uhr gebruncht werden. Bis 17 Uhr ist die Küche geöffnet. Sie bietet eine Auswahl an mediterranen Speisen.

Das Bistro Calle Cruz 20 in Campos. / Bistro Calle Cruz

YOSOY (Portocolom)

Wer mit Blick auf das Meer Cocktails und mediterrane Küche genießen will, kann das im Yosoy in Portocolom in Begleitung seines Vierbeiners tun. Hunde sind hier sowohl im Innen- als auch im Außenbereich gerne gesehen. Bis auf Dienstag ist das Restaurant im Carrer dels Pescadors täglich von 13 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Das YOSOY in Portocolom. / YOSOY

Mise en Place (Palma)

Mit seinem tierischen Begleiter frühstücken oder brunchen gehen ist auch bei Mise en Place an der Plaça Major, 10, in Palma möglich. Die Vierbeiner können hier sowohl mit in den Innenbereich als auch auf die Terrasse mitgenommen werden. Das Lokal ist jeden Tag von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.