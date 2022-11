Korruption in Spanien: Ex-Regierungschef Andalusiens muss in Haft In Andalusien sollen Mitglieder der sozialistischen Regierung, Gewerkschaftler und Unternehmer ein System geschaffen haben, das die Vergabe von Subventionen und Arbeitslosenhilfen jahrelang ohne die vorgeschriebenen Kontrollen ermöglicht hatte