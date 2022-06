Aufholjagd, die dritte: Gefühlt war Palma Futsal bereits zwei Mal aus den Play-offs um die Meisterschaft geflogen. Mit spektakulären Siegen in der Halle von Son Moix konnten sich die Hallenfußballer aber jeweils in die nächste Runde retten. Nun steht der Erstligist erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Endspiel um den Titel des spanischen Futsal-Meisters. Die erste von drei möglichen Partien gegen den FC Barcelona ging dabei am Dienstag (21.6.) aber mit 2:4 verloren. Um im Rennen zu bleiben, muss Palma das Heimspiel am Samstag (25.6., 20.45 Uhr) gewinnen.

Karten für das zweite Finalspiel sind für 20 Euro unter palmafutsal.com erhältlich. Es sollte nicht gezögert werden, die Halle dürfte bis auf den letzten Platz voll sein. Wie in den bisherigen Play-off-Heimspielen ist ein Spektakel zu erwarten. Die Fans von Palma Futsal gelten als die euphorischsten der Liga. Anders als bei anderen Sportarten gehen die Mallorquiner bei Futsal geradezu ekstatisch mit. Selbst das Castell de Bellver wird zur Unterstützung in der Vereinsfarbe grün angestrahlt. Gewinnt Palma, entscheidet sich die Meisterschaft am Dienstag (28.6.) in Barcelona. Für Palma Futsal wäre es der erste Titel in der noch jungen Vereinsgeschichte. So ganz überraschend käme der Erfolg nicht. Die Mallorquiner gelten hinter dem FC Barcelona und Inter FS aus Madrid als eine der stärksten Mannschaften Spaniens. Zwei Mal zuvor stand der Inselclub bereits in einem Finale. 2016 verlor Palma Futsal gegen ElPozo Murcia im Endspiel der Copa del Rey, in dieser Saison das Finale der Supercopa gegen den FC Barcelona im Elfmeterschießen. Dafür können sich die Mallorquiner nun rächen. Dass Palma nun überhaupt im Endspiel steht, verdankt das Team spektakulären Aufholjagden. Im Viertelfinale gegen Navarra gab es ein 7:3-Sieg, im Halbfinale gegen Jaén ein 6:3-Erfolg.