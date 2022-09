Es hat etwas von Wachwechsel: Rafa Nadal, der 22-fache mallorquinische Grand-Slam-Gewinner, hat am Montag (12.9.) seinem Landsmann, dem frisch gebackenen Tennis-Weltranglistenersten Carlos Alcaraz per Twitter gratuliert. Er prophezeite ihm noch "viele weitere" erfolgreiche Jahre. Der 19-jährige Alcaraz hatte am Sonntag mit den US-Open seinen ersten Grand-Slam-Sieg gefeiert. Zudem ist er der jüngste Weltranglistenerste aller Zeiten.

"Herzlichen Glückwunsch, Carlos Alcaraz, zu deinem ersten Grand Slam und zur Nummer 1, die der Höhepunkt deiner ersten großartigen Saison ist. Ich bin sicher, dass es noch viele weitere geben wird!", schrieb Nadal auf seinem Twitter-Account auf Spanisch.

Als nächstes richtete der 36-jährige Tennisstar aufmunternde Worte an den Norweger Casper Ruud, den Verlierer des Grand-Slam-Finales. "Tolle Leistung, Casper Ruud. Ich bin sehr stolz auf dich! Pech heute, aber tolles Turnier und tolle Saison! Weiter so!", schrieb er auf Englisch. Der 23-Jährige Norweger ist ein Schüler der Rafa-Nadal-Academy in Manacor.

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! 👏🏻

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 11 de septiembre de 2022

Alcaraz hatte in New York Ruud mit 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 geschlagen und sich dabei gleich doppelt belohnt: Er holte in seinem ersten Grand-Slam-Finale den Premierensieg und löste zudem den Russen Daniil Medwedew als Führenden der Weltrangliste ab. "Glückwunsch Carlitos", twitterte auch Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez.

Der Sieg des 19-jährigen Spaniers hat in spanischen Medien Euphorie ausgelöst. "Willkommen in der Ära Alcaraz: Champion und Nummer eins", titelte die Sportzeitung "AS" am Montag. "Carlos I., der neue König des Tennis", ergänzte die Zeitung «Marca» und «La Vanguardia» aus Barcelona meinte: "Das war erst der Anfang."