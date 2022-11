Man mag es kaum glauben, aber Real Mallorca hat die vergangenen drei Aufeinandertreffen mit Atlético Madrid allesamt gewonnen. Die Mallorquiner holten Mittwochnacht (9.11.) einen verdienten 1:0-Sieg im Visit Mallorca Estadi.

Das Spiel begann schleichend. Beide Teams tasteten sich erstmal ab, ehe Weltmeister Antoine Griezmann den ersten Warnschuss abgab, der jedoch geblockt wurde. Nach einer Viertelstunde ging die Heimelf in Führung. Die Madrilenen konnten einen Freistoß nicht ausreichend klären. Torwart Oblak ließ einen Fernschuss zur Seite prallen. Die anschließende Hereingabe drückte Vedat Muriqi über die Linie. Der Pirat, wie er sich nennt, kommt auf acht Saisontreffer und ist damit hinter Robert Lewandowski (13) zweitbester Torjäger der Primera División.

Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Nationalstürmer Morata wurde steil geschickt und traf. Doch der Videoschiedsrichter kassierte den Treffer wegen einer Abseitsstellung ein.

Bis zur Pause passierte herzlich wenig. Real Mallorca hatte mit dem schwachen Hauptstadtclub keine Probleme. In der zweiten Halbzeit drückte Atlético Madrid und hatte durch Witsel eine Großchance, der jedoch am Ball vorbeitrat. Im direkten Gegenzug köpfte Muriqi vorbei, so eine Chance nutzt der Hüne eigentlich.

Griezmann einziger Aktivposten

Im Anschluss lange Leerlauf. Erst in der Schlussphase zeigte Griezmann, was er drauf hat und servierte immer wieder starke Flanken. Doch Morata verzweifelte an RCD-Keeper Rajkovic, der zwei Mal glänzend parierte und den Sieg festhielt.

Atlético Madrid wird in dieser Verfassung keine Rolle im Titelkampf spielen und muss sogar um die Champions League-Teilnahme zittern. Real Mallorca kann auf eine entspannte Saison hoffen. Das Team ist Zehnter und hat achte Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Am Wochenende steht die erste Pokalrunde an, danach pausiert die Liga bis Ende Dezember wegen der WM.