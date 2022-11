Atlético Baleares hat am Sonntag (20.11.) einen Punkt beim Auswärtsspiel gegen Calahorra geholt. Der Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann konnte dank eines Elfmeters in letzter Minute ausgleichen.

Die starken Windböen machten den Fußballern das Leben schwer. Zumal der Platz auch sehr holprig war. Wenig überraschend, waren Torchancen daher Mangelware. Kurz nach der Pause konnten die Gastgeber durch einen Kopfball in Führung gehen.

Bankdrücker holt Elfmeter raus

In der Schlussphase brachte ATB-Trainer Jordi Roger seinen Kapitän Canario, der in dieser Saison meist nur auf der Bank sitzt. Der Flügelspieler konnte in der 89. Minute einen Elfmeter herausholen, den er in der 90. Minute selbst verwandelte. In der Nachspielzeit hatten die Mallorquiner sogar noch Möglichkeiten, das Spiel zu drehen.

Ingo Volckmann und Sportdirektor Patrick Messow schauten das Spiel von Thailand aus, wo sie gerade Urlaub machen:

Das Team tritt auf der Stelle

Der Punkt ist zwar glücklich, für Atlético Baleares aber eigentlich zu wenig. Dadurch tritt das Team in der Tabelle auf der Stelle. Nach zwölf Spieltagen ist Atlético Zwölfter. Zu den Abstiegsplätzen hat der Club einen Punkt Vorsprung, zu den Play-off-Plätzen um den Aufstieg fehlen fünf Punkte.

Im Estadi Balear geht es am Sonntag (27.11., 12 Uhr) gegen Intercity weiter, die auf einem Abstiegsplatz stehen. /rp