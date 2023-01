Real Mallorca ist vielleicht doch noch nicht reif für die Europa League: Die 2:0 Niederlage gegen Cádiz am Samstag (28.1.) hat erneut die Offensiv-Schwächen des Fußball-Erstligisten aufgezeigt. Cádiz gewann im Stadion Nuevo Mirandilla durch Tore des belgischen Stürmers Theo Bongonda und von Álex Fernández vom Elfmeterpunkt mit 2:0 und könnte damit, je nach Ausgang der anderen Spiele, die Abstiegsplätze verlassen.

Schon kurz nach dem Anstoß musste der serbische Torhüter von Real Mallorca, Predrag Rajkovic, in der 4. Minute einen Kopfball des Madrider Stürmers Álvaro Negredo mit einer Glanzparade abwehren. Es dauerte nicht lange, bis die Andalusier ihr erstes Tor erzielten, nachdem Bongonda eine Hereingabe von Negredo von der linken Seite an der Abwehr vorbei köpfte (10. Minute).

Erster gefährlicher Angriff in der 28. Minute

Von da an übernahmen die Mallorquiner die Kontrolle über den Ball, wenn auch ohne Erfolg, da ihre Angriffe die Gefahrenzone lange nicht erreichten. Cádiz' Torwart Jeremías Conan Ledesma bekam erst in der 28. Minute etwas zu tun, als er einen Flankenschuss von Pablo Maffeo mit Mühe parieren konnte. Beim anschließenden Gegenangriff konnte Bongonda einen Fehler des Gästetorhüters Rajkovic nicht ausnutzen und scheiterte am leeren Tor.

Cádiz baute seine Führung auf der Anzeigetafel aus, nachdem der Slowake Martin Valjent im Strafraum der Balearen einen Handelfmeter verursacht hatte, der vom VAR überprüft werden musste und von Álex Fernández verwandelt wurde, wobei er Rajkovic täuschte (37. Minute).

Offensive in der zweiten Hälfte blieb letztlich wirkungslos

Die Mannschaft aus Cádiz war Mallorca in der ersten Halbzeit überlegen und ging mit einem deutlichen Vorsprung in die Pause, was Mallorca dazu veranlasste, in der Pause zwei offensive Wechsel vorzunehmen, um wieder ins Spiel zu kommen: Tino Kadewere aus Simbabwe und Amath Ndiaye aus dem Senegal kamen ins Spiel.

Ein Spielzug des Albaners Vedat Muriqi wurde von Ledesma mit einer weiteren verdienstvollen Parade geklärt (58. Minute), aber Mallorca griff weiter an und machte Tempo, während Cádiz sich einigelt. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss schickte Real Mallorcas Trainer Javier Aguirre mit Ángel Rodriguez einen weiteren Stürmer aufs Feld, , doch es war Cadiz, das in der Schlussphase mit einem Außenristschuss von Bongonda, den Rajkovic mit Mühe klärte (78. Minute), die gefährlichste Möglichkeit hatte.

Javier Aguirre: Noch ist der Klassenerhalt nicht gesichert

"Wir haben unsere Aufstellung geändert und hatten einige Chancen, aber im Allgemeinen war Cádiz besser", sagte Javier Aguirre, der mexikanische Trainer von Real Mallorca, am Ende des Spiels. Seine Mannschaft sei derzeit nicht über 90 Minuten konkurrenzfähig. Aguirre warnte zudem davor, sich im Mittelfeld der Tabelle in Sicherheit zu wiegen: "Niemand ist im Januar mit 25 Punkten gerettet", sagte er in Bezug auf den Klassenerhalt, der Real Mallorca in der vergangenen Spielzeit nur mit Hängen und Würgen gelungen war. /ck