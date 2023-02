Real Mallorca dürfte derzeit ein beliebtes Team für Anhänger von Sportwetten sein. Die Ergebnisse des Erstligisten sind derzeit vorhersehbar. Seit zehn Spielen gibt es jeweils abwechselnd einen überzeugenden Heimsieg und eine eher klägliche Auswärtspleite. Beim Heimschwächsten Team Espanyol Barcelona haben die Mallorquiner am Samstag (25.2.) mit 1:2 verloren.

Praktisch ein Eigentor

Im Vergleich zu den vorherigen Auswärtspartien startete der Inselclub konzentriert und engagiert. Aus den ersten Halbchancen resultierte aber keine Führung. Nach 23 Minuten legten sich die Mallorquiner mal wieder das Ei selber ins Nest. Torwart Rajkovic, sonst einer der konstantesten Spieler, passte den Ball einem Gegner in den Fuß. Espanyol legte einmal quer und der dänische Nationalstürmer Braithwaite musste nur noch einschieben.

Real Mallorca wirkte geschockt und hatte Glück, nicht das zweite Gegentor direkt danach zu kassieren. Kurz vor der Pause erfolgte der überraschende Ausgleich. Goalgetter Muriqi bekam den Ball am Strafraum zugespielt und ließ ihn so über die Innenseite rutschen, dass er in einer sehenswerten Bogenlampe im Tor landete.

Wieder früher Rückschlag

Die Mallorquiner kamen schläfrig aus der Pause. In der 51. Minute reichte ein langer Ball, um die ganze Abwehr auszuspielen. Wieder ein Querpass und erneut war es Braithwaite, der einschoss. Wieder hatten die Mallorquiner lange zu schlucken und die Katalanen vergaben zwei gute Möglichkeiten.

Erst nach 64 gespielten Minuten wachte Real Mallorca auf. Tino Kadewere schoss aus guter Position vorbei. Der eingewechselte Ángel produzierte aus elf Metern nur einen Kullerball und der ebenfalls eingewechselte Amath konnte in letzter Sekunde abgegrätscht werden.

Die Schlussphase war zwar hitzig, aber ohne weitere Torchancen. Durch die Pleite erhält Real Mallorca einen Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze. Das Polster auf die Abstiegsränge ist bei neun Punkten weiter komfortabel. Beim Heimspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Elche am Samstag (4.3.) dürfte die Serie weitergehen.