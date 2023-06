Der deutsche Tennisprofi Yannick Hanfmann hat am Mittwochabend (28.6.) Titelverteidiger Stéfanos Tsitsipás aus den Mallorca Championships geworfen. Der Karlsruher ist bislang die große Überraschung beim ATP-Turnier in Santa Ponça.

Schon in der ersten Runde überzeugte Hanfmann, der in seiner Karriere noch nie ein ATP World Tour-Turnier gewinnen konnte, gegen den Argentinier Pedro Cachin, den er mit 2:0-Sätzen vom Platz fegte.

Titelverteidiger verliert zum Auftakt

Der 31-Jährige machte in der zweiten Runde auch nicht vor dem großen Favoriten Halt. Für Tsitsipás war es das erste Match im Turnier, in der ersten Runde erhielt er ein Freilos. Der Grieche wirkte etwas eingerostet und im Spielverlauf zunehmend wütender. Besonders beim Aufschlag des Deutschen war der Weltranglisten-Fünfte praktisch chancenlos. Seinen eigenen Aufschlag brachte Tsitsipás höchstens mit Müh und Not durch.

Lange Ballwechsel gab es selten. Der erste Satz ging mit 6:4 an Hanfmann, im zweiten Satz kämpfte sich Tsitsipás mit 3:6 zurück. Im entscheidenden dritten Satz setzte sich der Deutsche mit 6:2 durch.

Mallorca Championships gehen die Stars aus

So schön die Siege für die Underdogs für die Zuschauer und besonders die deutschen Fans sind, dürfte sich Turnierveranstalter Edwin Weindorfer darüber ein wenig ärgern. Denn mit Tsitsipás ist der einzige Top-10-Spieler nach seinem ersten Auftritt rausgeflogen. Der Australier Nick Kyrgios, der eigentlich das Gesicht des Turniers werden sollte, war zwar angereist, musste seine Teilnahme aber verletzt absagen.

Der US-Amerikaner Ben Shelton, der als das große Talent präsentiert wurde, flog ebenfalls bei seinem ersten Auftritt in der zweiten Runde raus. Hanfmann trifft im Viertelfinale am Donnerstag nun auf den Sieger der Partie Feliciano López gegen Jordan Thompson. Der Spanier ist bei seinem letzten Turnier seiner Karriere der große Publikumsliebling. Zuletzt jubelte ihm sogar Rafael Nadal von der Tribüne aus zu.