Mit Boris Becker als einer der Ehrengäste bei der Eröffnungsfeier ist am Samstag (24.6.) das ATP-Tennisturnier Mallorca Championships offiziell gestartet. Der Leimener erschien gemeinsam mit seiner ganz in Weiß gehüllten Freundin Lilian de Carvalho und will auch in den kommenden Tagen in Santa Ponça vorbeischauen.

Der Eröffnungsnachmittag stand ganz im Zeichen des bevorstehenden Karriereendes des spanischen Tennisspielers Feliciano López. Das ATP-Rasenturnier ist für ihn das letzte in seiner Heimat. In dem Showdoppel „Feliciano López & Friends“ spielte er noch einmal mit dem ehemaligen deutschen Tennisprofi Tommy Haas. In der anschließenden Ehrung fanden Becker und Mallorca-Championsship-Veranstalter Edwin Weindorfer warme Worte für den 41-Jährigen, der zwischen 2002 und 2022 sage und schreibe 79 Grand-Slam-Turniere bestritten hat. 10 Bei der anschließenden Opening-Party mit geladenen Gästen zogen sich Boris Becker und Lilian de Carvalho dann auf eine der oberen Terrassen im Mallorca Country Club zurück, dem Austragungsort des Turniers. Zuletzt sollte der ehemalige Mallorca-Zweithausbesitzer im März auf die Insel kommen, um beim Golfturnier Golden Swing mitzuspielen. Wegen Rückenbeschwerden musste er seine Teilnahme aber kurzfristig absagen. Vor zwei Jahren kehrte Becker erstmals nach langjähriger Abwesenheit nach Mallorca zurück, um einer Kunstausstellung seines Sohns Noah beizuwohnen. Wann bei den Mallorca Championships gespielt wird Auf dem Center Court stehen bis Donnerstag täglich vier Spiele an, bis zu sechs weitere Partien auf zwei Nebenplätzen. Los geht es jeweils um 12 Uhr. Wie im Tennis üblich, gibt es für die Folgepartien keine festgelegte Uhrzeit. Das letzte Spiel des Tages ist nicht vor 18.30 Uhr. Am Freitag stehen die Halbfinalspiele an, am Samstag (1.7.) das Finale. Zuerst ist das Endspiel im Doppel um 15 Uhr, nicht vor 18 Uhr folgt das Finale im Einzel. Die Eintrittskarten gelten jeweils für den ganzen Turniertag. Die Preise variieren und kosten für den Sonntag zwischen 30 und 220 Euro, für das Finale am Samstag zwischen 50 und 325 Euro. Kinder bis sechs Jahre dürfen kostenlos hinein. Ab der Avinguda de Santa Ponça fährt ein Shuttle-Bus zum Gelände.