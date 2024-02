Eine Leichtathletikbahn ist weg, eine neue kommt: Nach den Umbauarbeiten im Stadion von Son Moix, in deren Verlauf die Laufbahn rund um den Rasen zurückgebaut und Son Moix zu einem reinen Fußballstadion ausgebaut wurde, kommt nun eine neue Leichtathletikpiste in unmittelbarer Nachbarschaft. Der Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez, stellte am Montag (12.2.) die Pläne für die neue Laufbahn vor, die ein kleines Leichtathletikstadion direkt neben dem Fußballstadion umfassen.