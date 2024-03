Extrem-Hindernislauf "Spartan Race" startet am Wochenende in Palma

Das Spartan Raceist international die wohl bekannteste Marke an Hindernisläufen. Bei einer neuen Ausgabe am Wochenende (16./17.3) wartet der Veranstalter erstmals in Palma auch mit der Langstrecke „The Beast“ auf. Sie erstreckt sich über 21 Kilometer und 30 Hindernisse. Welche genau auf dem Gelände der Kaserne Jaime II. aufgebaut sind, ist wie immer geheim. Es gibt zwei verschiedene Startnummern: eine für Hobby-Athleten, die sich mal ausprobieren wollen, und eine für Profis, die sich dem Wettkampf stellen. Die Startplätze kosten zwischen 100 und 190 Euro und sind unter spartan.com erhältlich.