Mallorca ist überall: In jedem Team im Viertelfinale der Champions League steckt ein Stückchen Insel

Mit einem Sieg im Finale der Copa del Rey am Samstag (6.4.) könnte Real Mallorca in den europäischen Wettbewerb einziehen. Bereits jetzt schon sind viele Mallorquiner international dabei. Die Insulaner sind zahlreich im Champions-League-Viertelfinale vertreten. Dort steht in einer Woche das Hinspiel.

Der bekannteste Inselfußballer ist Marco Asensio. Der 28-Jährige aus Palma ist im vergangenen Sommer von Real Madrid zu Paris Saint-Germain gewechselt. In Frankreich kämpft er mit Verletzungen und der starken Konkurrenz. In der Champions League durfte er nur 34 Minuten ran. In der Liga gelangen ihm vier Tore in zwölf Spielen. Derzeit pausiert er mit einer Muskelverletzung. Im Viertelfinale geht es gegen den FC Barcelona.

Marco Asensio wurde bei PSG vorgestellt. / Sport

Dass Asensio rechtzeitig fit wird, ist Aufgabe des Fitnesstrainers Rafel Pol. Der 37-Jährige gehört seit Jahren zu den engsten Vertrauten des Trainers Luis Enrique und begleitete ihn überallhin: zum AS Rom, zu Celta Vigo, zum FC Barcelona, zur spanischen Nationalmannschaft und nun zum französischen Top-Club. Mit Kang-in Lee spielt zudem ein Ex-Real-Mallorca-Spieler in Paris.

Beim Gegner, dem FC Barcelona, gibt es kaum einen Mallorca-Bezug. Höchstens Robert Lewandowski, der ein Haus in Santa Ponça hat, fällt in diese Kategorie.

Ein enger Vertrauter von Pep Guardiola

Carlos Vicens ist amtierender Champions- League-Sieger mit Manchester City. Der Trainer aus Colònia de Sant Jordi gehört seit drei Jahren dem Team von Pep Guardiola an. Zuvor trainierte der studierte Wirtschaftswissenschaftler ein Jugendteam der Engländer.

City trifft im Viertelfinale auf Real Madrid. Beim Hauptstadtclub sitzt Luis Llopis auf der Trainerbank. Er ist für die Torhüter zuständig. Die Rolle füllte der Baske in der Saison 2012/2013 bei Real Mallorca aus. Theoretisch könnte Rafa Obrador aus Campos zum Einsatz kommen. Der 20-Jährige ist für die Champions League gemeldet, spielte in dieser Saison aber ausschließlich für die zweite Mannschaft der Madrilenen in der dritten Liga.

Ein Mallorquiner kickt beim BVB

Beim Spiel Atlético Madrid gegen Borussia Dortmund dürften die mallorquinischen Sympathien bei den Deutschen liegen. Mateu Morey aus Petra ist nach seiner knapp dreijährigen Verletzungspause auf dem Weg der Besserung. Über die zweite Mannschaft tastet er sich langsam wieder heran. Für die Champions League dürfte er keine Rolle spielen. Abgesehen davon, dass Marcos Llorente auf der Insel geheiratet hat, gibt es keine Verbindung zwischen Mallorca und Atlético Madrid.

Ein Co-Trainer beim FC Arsenal

Bleibt noch das Duell zwischen FC Arsenal und Bayern München. Bei den Londonern sitzt der Baske Mikel Arteta auf der Trainerbank, Carlos Cuesta ist sein zweier Co-Trainer. Der 28-Jährige aus Palma arbeitete sich über Nachwuchsmannschaften von Atlético Madrid und Juventus Turin in den Profifußball.

Bei den Bayern gibt es eine ganze Reihe an Ex-Profis, die mittlerweile auf Mallorca ein Haus haben. Da wären Oliver Kahn, Bastian Schweinsteiger und Hasan Salihamidžić. Wie man es dreht und wendet. Die Insel ist immer irgendwie beteiligt.