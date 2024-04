Mallorca 312: Ehrengast ist die beste Radsportlerin der Welt

Das Radrennen Mallorca 312 ist extrem beliebt. Sowohl bei den Hobbyradsportlern als auch bei den ehemaligen Profis. Jedes Jahr sind die 8.000 Startplätze binnen weniger Minuten ausverkauft. Gewissermaßen als Leckerbissen präsentiert der Veranstalter eine ganze Reihe an ehemaligen Stars, die bei dem Event mitradeln. So feierte in den vergangenen Jahren unter anderen Jan Ullrich auf Mallorca sein Comeback im Sattel. Bei der Ausgabe am 27. April erhält Annemiek van Vleuten die Ehrenstartnummer 312.

Die Holländerin beendete mit Ablauf der vergangenen Saison ihre Karriere. Zuvor war die 41-Jährige eine der dominantesten Sportlerinnen überhaupt. Von den vergangenen sieben Ausgaben der drei großen Tours - Tour de France, Giro d'Italia und Vuelta a España - gewann sie sechs Mal die Gesamtwertung. Insgesamt kommt van Vleuten auf acht Siege bei den Touren, sie gewann vier Weltmeisterschaften, eine Europameisterschaft und ist amtierende Olympiasiegerin.

Die frühere Fußballerin kam erst mit 24 Jahren zum Radsport. 2017, als sie 35 Jahre alt war, startete ihre Dominanz, die ihresgleichen sucht. Heute ist die Holländerin als TV-Expertin in ihrer Heimat tätig.

Welche Stars sonst noch beim Mallorca 312 anzutreffen sind

Van Vleuten ist nicht der einzige große Name, der beim Mallorca 312 auftauchen wird. Auch die spanische Radsportlegende Alberto Contador gibt sich wieder die Ehre. Weitere Ex-Profis im Starterfeld sind Vincenzo Nibali, Joseba Beloki, Sean Kelly und Pedro Horrillo.

Das Mallorca 312 ist eigentlich kein Rennen im engeren Sinne. Nur eine kleine Gruppe an Fahrern kämpft über die 312 Kilometer lange Strecke um den Gesamtsieg. Alle anderen genießen die Ausfahrt. Das gilt besonders für die Ex-Profis, die sich hinten im Fahrerfeld einfinden und gerne mit den anderen Teilnehmern schwatzen. Früher führte die Strecke rund um die Insel, so kam das Rennen auch zu den 312 Kilometern. Heute führt der Rundkurs ab der Playa de Muro durch die Inselmitte, um Palma auszusparen.