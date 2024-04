Real Mallorca unterliegt Real Madrid 0:1

Da sind dann, bei aller Defensiv-Stärke, doch noch Klassen dazwischen: Fußball-Erstligist Real Mallorca musste sich am Samstag (13.4.) im ausverkauften heimischen Stadion Son Moix Real Madrid mit 0:1 geschlagen geben. "Es ist einfach die bessere Mannschaft", räumte RCD-Trainer Javier Aguirre nach dem Spiel ein. Real Mallorca hatte bis zur 48. Minute, als dem Franzosen Aurélien Tchouaméni mit einem Distanzschuss der Siegtreffer gelang, gut mitgehalten. Danach machte die Furcht vor einer haushohen Niederlage den Mallorquinern offensichtlich zu schaffen.

Real-Trainer Carlo Ancelotti bot den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung auf, DFB-Rückkehrer Toni Kroos bekam dagegen eine Pause. Der Mittelfeldlenker ist mit Spaniens Rekordmeister am Mittwoch schon wieder in der Champions League gefordert. Dann steht nach dem 3:3 gegen Manchester City das Viertelfinal-Rückspiel beim englischen Champion an.

FC Barcelona liegt weiter acht Punkte hinter Real Madrid

Weiterhin acht Punkte hinter Real liegt der FC Barcelona nach dem 1:0 (1:0) beim FC Cadiz. Der Portugiese João Félix sorgte mit einem Fallrückzieher in der 37. Minute für die Entscheidung. Barcelona kann am Dienstag gegen Paris Saint-Germain nach dem 3:2-Auswärtssieg im Hinspiel das Halbfinale der Champions League erreichen.

Atlético Madrid siegte vor dem Gastspiel bei Borussia Dortmund am Dienstag daheim 3:1 gegen den FC Girona und liegt nun noch vier Punkte hinter dem Tabellen-Dritten aus Katalonien.