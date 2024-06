Mit Freibier vom Konsulat zum EM-Auftakt: Die Kulturfinca auf Mallorca lädt zum Public Viewing mit buntem Programm

Freibier, Torwandschießen, Tippspiele, Mitfiebern beim Auftakt der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (14.6.): Die Kulturfinca Son Bauló lädt gemeinsam mit dem deutschen Konsulat, den beiden deutschen Kirchengemeinden, dem „Mallorca Magazin“ und der Mallorca Zeitung zum Public Viewing nach Lloret de Vistalegre. Das Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland wird auf einer Großleinwand übertragen. Vor dem Anpfiff um 21 Uhr gibt es ein buntes, zum Fußballabend passendes Programm. „Ab 17 Uhr planen wir ein gemütliches Zusammensein. Unter anderem mit Torwandschießen, Tippspielen und Abendessen“, sagt Will Kauffmann, Betreiber der Kulturfinca Son Bauló.

Kauffmann hat die Veranstaltung gemeinsam mit dem deutschen Konsulat organisiert. „Wir wollen den EM-Auftakt in Deutschland dafür nutzen, dass die deutsche Community auf der Insel zusammenkommt“, sagt der deutsche Konsul Wolfgang Engstler. „Denn Sport kann Menschen zusammenbringen, egal welche Herkunft oder Weltanschauung, gerade beim Fußball.“ Das gilt dann auch für die beiden deutschsprachigen Gemeinden sowie die beiden Inselzeitungen, die sich ebenfalls einbringen werden.

Ruhige Alternative zur Playa de Palma

Das Event soll eine ruhige und entspannte Alternative zu anderen Public Viewings auf der Insel wie zum Beispiel an der Playa de Palma sein. Wolfgang Engstler, ein ausgewiesener Fußballfan, konnte schon mal vor ein paar Jahren live in Glasgow ein Fußballspiel zwischen Schottland und Deutschland erleben – er war damals im deutschen Konsulat in Edinburgh.

Insgesamt werden rund 150 Menschen auf der Kulturfinca erwartet. Willkommen ist dabei jeder. „Es wäre schön, wenn wir auch ein paar schottische Fans empfangen könnten, aber größtenteils erwarten wir natürlich die deutsche Community auf der Insel“, sagt Wolfgang Engstler. Der Eintritt für Erwachsene kostet 14 Euro, Kinder zahlen nur 5 Euro. Essen und Trinken sind im Preis inbegriffen. Das Konsulat stellt Freibier. Anmeldung per E-Mail an son-baulo@son-baulo.com erforderlich. Dass Deutschland das Spiel gewinnt, ist laut Kauffmann so gut wie sicher: „Ich tippe auf ein klares 2:1 für Deutschland.“