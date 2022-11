Spanisch lernen: So behalten Sie auf Mallorca immer den Durchblick

Der Ausdruck las gafas (Brille) gehört zu diesen merkwürdigen Vokabeln, die die Spanier meist (aber nicht immer) im Plural benutzen, weil man sie als ein Paar symmetrischer Teile versteht: los pantalones („Hose“, weil zwei gleiche Hosenbeine), las tijeras („Schere“, zwei scharfe Metallteile) oder los alicates („Zange“). Wenn jemand sagt: necesito gafas nuevas, meint er also wahrscheinlich nicht, dass er gleich mehrere neue Brillen braucht, sondern erst einmal nur eine – auch wenn der Verkäufer in la óptica (Optiker-Geschäft) versuchen wird, gleich mindestens zwei Brillen zu verkaufen: Por sesenta euros más le hacemos unas segundas gafas con la misma graduación y si quiere se la lleva como gafas de sol graduadas. (Für 60 Euro zusätzlich machen wir Ihnen eine zweite Brille mit derselben Stärke, wenn Sie mögen, als geschliffene Sonnenbrille.)

Wie verhält es sich mit der graduación?

Aber zurück zum Gespräch mit unserem mallorquinischen Bekannten, der gafas nuevas braucht. Meist folgt jetzt ein Gespräch darüber, ob sich die graduación (also die „Stärke“) verändert hat. Hierfür brauchen wir einige Fachausdrücke wie la miopía (Kurzsichtigkeit) – o sea, no veo de lejos (also, ich kann nicht aus der Ferne sehen) –, la hipermetropía (Weitsichtigkeit – necesito gafas para ver de cerca (ich brauche eine Brille, um aus der Nähe zu sehen) –, la presbicia (Altersweitsichtigkeit) – nos estamos haciendo mayores (wir werden älter) – und natürlich las dioptrías (Dioptrien).

Irgendjemand wirft im Gespräch dann ein, dass er oder sie lentillas (Kontaktlinsen) benutzt, worauf eine Diskussion darüber beginnt, ob man los lentes de contacto (anderer Ausdruck für „Kontaktlinsen“) auch bei astigmatismo (Hornhautverkrümmung) benutzen sollte oder nicht.

Geht das Gespräch noch länger, wird erörtert, ob man sich die graduación vom Optiker (el óptico) oder besser von der Augenärztin (la oftalmóloga) bestimmen lassen sollte. Da fallen Argumente wie: Los ópticos son los expertos en gafas. (Die Optiker sind die Experten für Brillen.) Pero los oftalmólogos pueden diagnosticar otras enfermedades de los ojos. (Aber die Augenärzte können andere Augenkrankheiten diagnostizieren.)