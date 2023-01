Spanisch lernen: So planen Sie mit Ihren Freunden auf Mallorca eine Bergwanderung in den Schnee

Zugegeben, man braucht all diese Wintervokabeln auf Mallorca nicht besonders häufig. Aber gerade weil es auf der Insel so selten schneit, redet an solchen Tagen alle Welt darüber. Wenn Sie sich also diese Woche mit Ihren mallorquinischen Nachbarn austauschen, sollten Sie ein paar typische Sprüche draufhaben.

Der Small Talk beginnt dieser Tage gern mit dem Satz: Bueno, parece que el invierno al final ha llegado. (Also, es scheint, dass der Winter jetzt endgültig gekommen ist.) Und Ihre typische Small-Talk-Antwort könnte lauten: Sí, ya era hora, que hasta ahora no había hecho nada de frío. ¿Has visto la nieve? He enviado fotos de Lluc a mis amigos en Alemania y flipan. (Ja, wurde aber auch Zeit, bislang war es ja überhaupt noch nicht kalt. Hast du den Schnee gesehen? Ich habe Fotos von Lluc an meine Freunde in Deutschland geschickt, und die haben ganz schön gestaunt.)

Eine Bergwanderung planen

Das Verb „schneien“ lautet auf Spanisch nevar, der „Schnee“ ist la nieve und der „Schneefall“ la nevada. Wir hören die Worte derzeit etwa in folgenden Sätzen: Me encanta la nieve. (Ich liebe Schnee.) Me gustaría hacer una excursión por la montaña para disfrutar de la nieve pero no sé si el fin de semana aún quedará algo. (Ich würde gern eine Bergwanderung machen, um den Schnee zu genießen, aber ich weiß nicht, ob am Wochenende noch etwas davon übrig ist.) Yo creo que sí, la cota de nieve estará a unos 800 metros. (Ich glaube schon, die Schneefallgrenze wird etwa bei 800 Metern liegen.)

Pero ojo, con cada nevada toda la Sierra de Tramuntana se llena de gente. (Aber Achtung, bei jedem Schneefall füllt sich die Tramuntana mit Leuten.) Suelen cortar los accesos para evitar el colapso de las calles. (Meist sperren sie die Zufahrten, um den Kollaps auf den Straßen zu verhindern.) Si quieres ir, inténtalo muy temprano por la mañana. (Wenn du hinwillst, versuche es früh morgens.) Es mejor dejar el coche en algún parquing abajo y subir a pie. (Besser lässt man das Auto unten auf irgendeinem Parkplatz stehen und steigt zu Fuß auf.) Así evitas el caos, que la gente no sabe conducir con la nieve. (So vermeidest du das Chaos, denn die Leute haben keine Ahnung, wie man bei Schnee fährt.)