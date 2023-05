Wie sagt man noch gleich Prost und Gesundheit auf Spanisch?

Das spanische Wort für „grüßen“ ist saludar. Und darin steckt la salud, also die „Gesundheit“. Das Verb saludar (abstammend vom lateinischen Ausdruck salutare) bedeutend dementsprechend eigentlich „Gesundheit wünschen“, was doch eine schöne Idee ist. Es ist wahrscheinlich eine fast universelle und urmenschliche Vorstellung, dem anderen, dem wir in der Öffentlichkeit oder im Privaten begegnen, so schöne Dinge wie „Gesundheit“, „Wohlergehen“ (el bienestar), „Freude“ (alegría), „Glück“ (la suerte/la felicidad) oder „Frieden“ (la paz) zu wünschen. Aber obwohl saludar „grüßen“ heißt, grüßen wir auf Spanisch gar nicht mit salud, sondern meist mit einem viel bescheideneren buenos días (guten Vormittag) oder buenas tardes (guten Nachmittag).

Was sagt man nach dem Niesen auf Spanisch?

Den Wunsch ¡Salud! äußern wir im spanischen Alltag in zwei verschiedenen Situationen. Entweder nach einem Nieser (el estornudo), also so wie wir auch Deutsch „Gesundheit“ wünschen. Interessant ist dabei, dass viele Spanier das deutsche Wort „Gesundheit“ kennen und es manchmal in dieser Situation benutzen. Andere sagen nach dem Nieser laut Jesús. Der Name des Gottessohnes soll wohl vor weiterer Krankheit (la enfermedad) und Ansteckung (el contagio) bewahren. Gleichzeitig klingt der spanisch ausgesprochene Name von Jesus (mit „ch“ am Anfang, scharfem „s“ in der Mitte und Betonung auf der letzten Silbe) auch lautmalerisch etwas wie ein Nieser.

Wenn sich Spanier zuprosten

Mindestens ebenso häufig hören wir den Wunsch ¡Salud! wohl beim Zuprosten. Die Spanier sagen es statt „Prost“ oder statt „Prosit“. Der spanische Ausdruck el brindis bedeutet sowohl das „Zuprosten“ an sich als auch den „Trinkspruch“ oder „Wunsch“, den man bei dieser Gelegenheit vorbringt. Und auch die Zusammenkunft an sich kann als brindis bezeichnet werden. Typischerweise wird zu Weihnachten oder zu Silvester zu einem brindis eingeladen, also zu einem „Sektempfang“, bei dem jemand auch eine Rede hält.

Und wundern Sie sich nicht, wenn gebildete Mallorquiner Ihnen davon berichten, dass das spanische Wort brindis eigentlich deutschen Ursprungs ist und früher einmal „ich bring dirs“ hieß. Denn genau so steht es in dem allwissenden spanischen Wörterbuch Diccionario de la Real Academia Española (vergleichbar mit dem deutschen Duden, aber eben eine königliche Institution), und deshalb kann es daran auch kein Zweifel geben. Uns bleibt dann allenfalls zu sagen, dass „ich bring dirs“ wörtlich übersetzt te lo traigo heißt und heutzutage nicht als Trinkspruch üblich ist (hoy en día no se usa como brindis).