Wegen eines Lecks in einer Abwasserleitung hat das Rathaus von Palma de Mallorca am Mittwoch (14.7.) ein vorübergehendes Badeverbot am Stadtstrand Can Pere Antoni angeordnet. Auf der Höhe von Portixol ist dabei Schmutzwasser in die Bucht von Palma de Mallorca gelangt.

An dem von vielen Besuchern und Bewohnern frequentierten Stadtstrand weht jetzt eine rote Fahne. Sobald die von dem städtischen Versorger Emaya entnommenen Wasserproben wieder in Ordnung sind, soll das Badeverbot aufgehoben werden.

Es handele sich um ein "punktuelles Problem", so das Rathaus. Die Kanalisation und die Kläranlagen von Palma de Mallorca wurden über viele Jahre unzureichend gewartet und erneuert, auch bei starken Regenfällen fließt über die Ableiter immer wieder ungeklärtes Wasser ins Meer. Großprojekte wie ein neues Auffangbecken, eine neue Kläranlage und neue Leitungen sollen die Probleme beheben. Bis sie vollendet sind, dauert es aber Jahre. /ck