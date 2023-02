Hundestrand von Can Picafort nicht mit erweitertem Naturpark kompatibel

Die am Montag besiegelte Erweiterung des Naturschutzgebiets Parc de Llevant um das Zehnfache seiner bisherigen Größe führt dazu, dass der beliebte Hundestrand von Son Bauló bei der öffentlichen Finca Son Real im Norden von Mallorca nicht mehr als solcher genutzt werden darf.

Den Hundestrand hatte die zuständige Gemeinde Santa Margalida 2015 als einen der ersten auf der Insel ausgerufen. Hunde durften dort bislang das ganze Jahr über frei herumtollen. Der Naturstrand ist bei Tierfreunden entsprechend beliebt.

Der neue Raumordnungsplan (PORN), der mit der Eingliederung Son Reals in das Naturschutzgebiet Parc de Llevant einhergeht, verbietet es nun, dass Hunde ohne Leine über den Sand laufen und im Meer schwimmen. Als Grund werden "Nachteile für die Flora und Fauna" angeführt.

Konkret heißt das: Hunde dürfen zwar weiterhin am Son-Bauló-Strand Gassi gehen, müssen aber ständig angeleint sein. In den angrenzenden Dünen sind Hunde ab sofort gänzlich verboten.

Gemeinde Santa Margalida gibt Kontra

Der Bürgermeister von Santa Margalida, Joan Monjo, der schon in der Vergangenheit immer wieder durch unkonventionelle Maßnahmen für Aufmerksamkeit sorgte, kündigte nun an, dass er kein Personal beauftragen werde, um das Einhalten der Leinenpflicht zu kontrollieren. "Wir werden keinen Euro dafür hergeben, die Launen der Landesregierung zu befriedigen", so Monjo am Dienstag (21.2.) im Gespräch mit MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Er beklagte zudem, dass die Verantwortlichen der Landesregierungen "jegliche Eingaben" des Rathauses gegen den neuen Raumordnungsplan "ignoriert" hätten. Unter anderem habe das die Gemeindeverwaltung von Santa Margalida gefordert, das Naturschutzgebiet nach der Finca Son Real zu benennen. "Schließlich hat das Gebiet nichts mit der Llevant-Halbinsel zu tun", so Monjo.

Größter Naturpark Mallorcas

Das Naturschutzgebiet Parc de Llevant, das bisher nur Teile des Gemeindegebiets Artà umfasste, erstreckt sich nach der Erweiterung - mit einigen Unterbrechungen - vom beliebten Naturstrand Cala Agulla bei Cala Ratjada (Gemeinde Capdepera) bis hin zur Finca Son Real und ist somit das größte Naturschutzgebiet Mallorcas. /somo