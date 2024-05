Eindrucksvoll: Riesiger Rochen hängt im Meer bei Sóller an der Angel

Einen so spektakulären Fang hat man auf Mallorca nicht alle Tage: Im Meer in der Nähe von Sóller hing einem Fischer plötzlich ein imposanter, schätzungsweise etwa fünf Meter langer Rochen an der Angel – und sorgte für viel Aufsehen bei den Bootsinsassen.

Das Video von der Begegnung mit dem stattlichen Meerestier wurde von Pep Toni Vicens aufgenommen und am Montag (27.5.) auf dem X-Account des Nachrichtensenders IB3 veröffentlicht.

Der Rochen schwamm wieder in die Freiheit

Am Ende konnte sich der Rochen von selbst wieder losreißen und in die Freiheit abtauchen. Ein Kommentator auf X, der nach eigenen Angaben Meeresbiologe ist, schreibt den Knorpelfisch der Gattung der Teufelsrochen (Mobula) zu. /bro