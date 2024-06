Badefelsen bei Bendinat betoniert: Hotel weitet offenbar ohne Genehmigung Liegezone aus

Die Felsen unterhalb des Hotels Bendinat im Südwesten von Mallorca sind seit jeher ein beliebter Badeplatz. Vor vielen Jahren wurden dort zwischen die Felsen einzelne Wege und Liegeflächen betoniert, um den Badegästen den Aufenthalt angenehmer zu machen. Eine Einwohnerin von Palma, Reyes Rigo, die mit ihrem Vater Stammgast an dieser Stelle ist, hat nun aus ihrer Sicht illegale Arbeiten an den Felsen öffentlich gemacht.

"Breitere Wege, mehr Liegen des Hotels auf den Liegeflächen und sogar Löcher im Fels, um Sonnenschirme aufzustellen. Das alles habe ich vergangenen Sonntag an dieser Stelle vorgefunden, die im Prinzip öffentlich ist", beklagte sich Rigo gegenüber dem "Diario de Mallorca". Sie habe nur einen Tag nach ihrem Besuch an den Felsen Anzeige bei der Küstenbehörde erstattet.

Badegäste auf den Felsen. / DM

Weg bis zum Meer betoniert, ein Geländer angebracht

In ihrer Anzeige führt Rigo die Arbeiten genauer aus. So sei unter anderem ein Weg bis zum Meer betoniert worden und an einer Stelle ein Geländer angebracht worden, um besser ins Wasser zu gelangen. "Mit diesen Modifizierungen soll mehr Raum für die Hotelgäste gewonnen werden und der Eindruck erweckt werden, es handle sich um einen Abschnitt, in dem diese die Felsen exklusiv nutzen dürfen. Der Platz für die Residenten, die schon immer diesen Ort nutzten, ist nun sehr reduziert", bemerkt Rigo in ihrer Anzeige.

Die Mallorquinerin fordert die Küstenbehörde dazu auf, vor Ort zu überprüfen, ob hier alles mit rechten Dingen zugegangen sei und ob die nötigen Genehmigungen vorliegen. Schließlich handle es sich um öffentlichen Grund.

Gespräch mit den Hotelgästen gesucht

Wie Rigo weiter berichtet, habe sie an jenem Sonntag auch das Gespräch mit den Hotelgästen gesucht und ihnen erklärt, dass es sich hier um ein für jeden zugängliches Areal handelt, das das Hotel mit der Besetzung durch Liegen und Sonnenschirme an sich gerissen habe. Die Hotelgäste hätten mit Erstaunen reagiert, erzählt Rigo.

Die Situation bei Bendinat. / DM

Sie habe auch die Gäste auf einer der Terrassen auf den Felsen angesprochen, als ein Kellner gekommen sei und sie weggeschickt habe. Auch der Hoteldirektor sei dazugekommen und habe Rigo zurechtgewiesen. Sie habe kein Recht zu behaupten, dass hier etwas illegal sei.

Hoteldirektor weiß nichts über die Lizenzen

Der Hoteldirektor erklärte gegenüber dem "Diario de Mallorca" inzwischen, dass drei Liegen und ein Schirm inzwischen wieder entfernt worden seien. Ob diese dort überhaupt hätten aufgestellt werden dürfen, das wisse er nicht. Er verfüge derzeit nicht über diese Information, sagte er.

Das Hotel habe aber eine Lizenz für 32 Liegen und 16 Schirme in dem Gebiet. Was die Neubetonierung der Felsen betreffe, so gebe es diese Wege bereits "seit 70 Jahren". "Wir haben sie lediglich etwas verbessert, vor allem für die Residenten, die hier baden wollen", sagte der Direktor.

Ob die Wege neu hätten betoniert werden dürfen, wisse er auch nicht. "Ich gehe jetzt mal davon aus, aber kann das derzeit nicht sagen", erklärte er. Die MZ fragte bei der Küstenbehörde nach, ob die Genehmigungen für die Arbeiten und die Liegen ausgestellt wurden und wartet derzeit noch auf eine Antwort.