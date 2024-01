Der Wetterbericht für Búger auf Mallorca verspricht angenehme Tage mit einer Mischung aus leichten Wolkenformationen und klarer Sicht auf das azurblaue Himmelspanorama. Für die kommenden sieben Tage ab dem 26. Januar 2024, dürfen sich Einheimische und Besucher der Insel Mallorca auf eine Zeit gefüllt mit Sonnenstrahlen und einer sanften Brise einstellen.

Temperaturen und Himmelbilder: Ein detaillierter Blick auf die Wetterlage in Búger

Beginnend mit dem 26. Januar 2024, wird die Gemeinde Búger mit einer Höchsttemperatur von 22°C und vereinzelten Wolken am Himmel willkommen geheißen. Ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von nur 2 km/h lässt das Blattwerk sanft rascheln, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 41% liegt.

Am darauffolgenden Tag, 27. Januar 2024, zeigt sich der Himmel überwiegend bedeckt, was jedoch die Stimmung in Búger nicht trüben wird. Die Temperaturen fallen leicht auf 20°C, und die Windstärken bleiben mit 3 km/h angenehm mild.

Der 28. Januar bringt eine leichte Abkühlung und bewölkten Himmel mit sich, bei Temperaturen die bei 18°C liegen. Eine angemessene Windgeschwindigkeit von ebenfalls 3 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 55% sorgen für ein ausgeglichenes Wettererlebnis.

Gegen Ende des Monats, am 29. Januar, ist mit überwiegend bedecktem Himmel zu rechnen. Die Tageshöchsttemperatur beträgt 16°C. Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit nehmen zu, während der Luftdruck weiterhin stabil bleibt.

Der 30. Januar bleibt mit einer maximalen Temperatur von 16°C und bedecktem Himmel beständig. Die Luftfeuchtigkeit erreicht eine Spitze von 74%, was auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Niederschläge hindeuten könnte.

Während sich der Monat dem Ende zuneigt, lockert sich die Wolkendecke über Búger am 31. Januar 2024 etwas auf. Mit 16°C wird es leicht bewölkt bei einer angenehmen Windstärke von 4 km/h.

Der Start in den Februar beginnt vielversprechend: Am 1. und 2. Februar werden klare blaue Himmel und eine gleichbleibende Temperatur von 16°C erwartet, ideal für Outdoor-Aktivitäten und Spaziergänge entlang der malerischen Landschaften Búgers.

Wetteraussichten und Sonnenzeiten im 7-Tage-Trend für Búger

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten in Búger verlängern sich täglich, was bedeutet, dass die Tage merklich länger werden. Der Sonnenaufgang bewegt sich von 7:01 Uhr morgens am 26. Januar schrittweise auf 6:55 Uhr am 2. Februar vor. Der Sonnenuntergang findet zwischen 16:59 Uhr und 17:07 Uhr statt, was für herrlich lange Nachmittage sorgt.

Zusammenfassend ist das Wetter in Búger, Mallorca, für die kommende Woche als überwiegend trocken und mild zu bezeichnen, mit der Chance auf einige Sonnenstrahlen und perfekte Bedingungen, um die Insel in ihrer Frühlingsblüte zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.1.2024, 02:31:36. +++