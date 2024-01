Die Sonne gewinnt an Kraft und die Inselbewohner sowie Urlauber in Santa Margalida können sich auf eine angenehme Woche mit milden Temperaturen und überwiegend klarem Himmel freuen. Hier finden Sie einen umfassenden Überblick über das Wetter auf Mallorca speziell für Santa Margalida für die nächste Woche vom 29. Januar bis 05. Februar 2024.

Stete Wetterlage mit vereinzelten Wolkenformationen

Die kommende Woche startet mit Temperaturen um die 17°C und einer geschlossenen Wolkendecke, doch der Wind bleibt mit Geschwindigkeiten von nur bis zu 5 km/h eher sanft. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 67% und einem Luftdruck von 1031 hPa wird der Montag, der 29. Januar, ein eher gedämpfter Start in die Woche.

Leichtes Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken

Am Dienstag, dem 30. Januar, bleibt es bei Temperaturen von 16°C weiterhin bewölkt, was sich bis zum Mittwoch mit einem minimalen Anstieg in der Luftfeuchtigkeit und konstantem Luftdruck fortsetzt. Zum Glück lässt der Wind etwas nach, was für eine ruhige Atmosphäre sorgt.

Ein Freudentag für Sonnenanbeter folgt am Donnerstag, dem 1. Februar 2024, mit klarem Himmel und einem angenehmen Temperaturhoch von 17°C. Dank der geringen Windgeschwindigkeiten und niedriger Luftfeuchtigkeit ist dieser Tag wie gemacht für Ausflüge und längere Spaziergänge unter der wärmenden Wintersonne Mallorcas.

Beständige Wetterkonditionen mit sonnigen Aussichten

Das stabile Wetter bleibt uns bis ins Wochenende erhalten. Am Freitag, den 2. Februar, und Samstag, den 3. Februar, präsentiert sich Santa Margalida mit strahlend blauem Himmel und Temperaturen um die 16°C, was für diese Jahreszeit durchaus angenehm ist.

Mit Beginn der neuen Woche, am Sonntag, den 4. Februar, ziehen ein paar Wolken auf, doch mit Temperaturen von immer noch 16°C und einer moderaten Brise bleiben die Bedingungen freundlich. Der Montag, der 5. Februar, beschließt den 7-Tage-Trend mit leichten Wolken und einer angenehmen Temperatur von 17°C – ein perfekter Tag um die schöne Natur auf der Insel zu genießen.

Fazit: Eine Woche voller Wohlfühlwetter in Santa Margalida

Alles in allem verspricht die Wetterlage eine sehr angenehme Woche. Sonne und Temperaturen, die für die Wintersaison mehr als nur erträglich sind, laden alle dazu ein, die Insel und insbesondere Santa Margalida in vollen Zügen zu genießen. Ob Sie nun entspannte Stunden am Strand verbringen möchten oder die Gegend erkunden wollen – das Wetter spielt mit.

Genießen Sie jede Minute in dieser traumhaften Umgebung und bleiben Sie mit der Mallorcazeitung.es stets über die aktuellen Wettertrends und Neuigkeiten rund um Ihre Lieblingsinsel informiert.

