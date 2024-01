Das Wetter in Consell präsentiert sich in der ersten Februarwoche von seiner angenehmen Seite. Mit Temperaturen, die die 20°C-Marke streifen, und einem Mix aus Sonnenstrahlen und Wolkenformationen können Bewohner wie Besucher gleichermaßen reizvolle Tage auf der Insel Mallorca erleben.

Heiterer Wetterausblick für Consell auf Mallorca

Am Mittwoch, 31. Januar 2024, begrüßt Consell seine Gäste mit einem leicht bewölkten Himmel und Temperaturen von angenehmen 17°C. Leichte Brisen mit einer Geschwindigkeit von 2 km/h sorgen für frische Momente, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 49% liegt. Sonnenauf- und -untergang zeichnen den Tag von 06:58 bis 17:05 Uhr.

Der Donnerstag, 1. Februar 2024, erfreut mit einem klaren, wolkenlosen Himmel und maximalen Temperaturen um die 19°C – ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten. Die ruhige Windbewegung bleibt bei 2 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 37% sinkt.

Von Wolken bis Klartext: Wetterdiversität in Consell

Am Freitag hüllt sich Consell in ein Kleid aus dichten Wolken bei Höchstwerten von 16°C. Ein leichter Windzug mit 6 km/h bringt eine frische Brise in die Straßen des Ortes. Der Feuchtigkeitsgrad erhöht sich auf 57%. Die Sonne geht um 06:56 auf und verabschiedet sich um 17:08 wieder.

Das Wochenende startet am Samstag mit nur wenigen Wolken am Himme... (continued)

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.1.2024, 02:22:31. +++