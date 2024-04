7-Tage-Wettervorhersage für Inca, Mallorca: Gemischte Aussichten mit Regen und Wolken (17.4.2024)

Die Wetteraussichten für Inca auf Mallorca

Die Bewohner und Besucher Incas dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche einstellen, mit einem Mix aus Sonne und Regen. Hier ist die umfassende Wettervorhersage für die nächsten sieben Tage, beginnend mit dem 17. April 2024.

Mit leichtem Regen durch die Woche

Am Mittwoch, den 17. April, erwartet uns bei gemäßigten 17°C ein Tag mit leichtem Regen, einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 54%. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 5:07 Uhr und endet bei Einbruch der Dunkelheit um 18:27 Uhr.

Der Donnerstag, der 18. April, verspricht mit 18°C ähnliche Bedingungen wie am Vortag, jedoch mit etwas weniger Luftfeuchtigkeit. Der Regen bleibt uns erhalten, während der Wind mit 5 km/h etwas nachlässt. Sonnenauf- und -untergang markieren den Tag zwischen 5:05 Uhr morgens und 18:28 Uhr abends.

Wolkenspiele und Temperaturvariationen

Für Freitag, den 19. April, klettern die Temperaturen auf 19°C, während sich der Himmel mit vereinzelten Wolken zeigt. Bei diesem Szenario weht nur eine leichte Brise von 3 km/h, und der atmosphärische Druck steigt auf 1021 hPa.

Das Wochenende beginnt am Samstag, den 20. April, mit gebrochenen Wolken und einer Höchsttemperatur von 18°C. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 56%, was zu einem angenehmen Klima beiträgt, trotz der leichten Windbewegungen von 5 km/h.

Der darauf folgende Sonntag, der 21. April, zeigt bei 17°C ein paar vereinzelte Wolken am Himmel, mit einem erfrischenden Wind von 7 km/h und einer vergleichsweise niedrigen Luftfeuchtigkeit von 32%.

Regnerisches Szenario zum Wochenabschluss

Zum Wochenende hin zeigt sich das Wetter in Inca von seiner feuchteren Seite. Sowohl am Montag, den 22. April, als auch am Dienstag, den 23. April, müssen sich Einheimische und Gäste auf leichten Regen bei Temperaturen um die 14°C einstellen.

Die Woche schließt am Mittwoch, den 24. April, mit weiterem leichten Regen und konstanten 14°C, wobei der Wind sich auf milde 3 km/h abschwächt und die Luftfeuchtigkeit auf 72% steigt.

Die Sonne begrüßt uns täglich etwas früher, mit dem letzten Sonnenaufgang der Woche um 4:57 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:35 Uhr.

Fazit der Woche

Die Woche bietet trotz einiger Regentage zahlreiche Gelegenheiten, das angenehme Klima zu genießen. Denken Sie daran, einen Regenschirm für die feuchteren Tage bereitzuhalten und nutzen Sie die helleren Momente für Aktivitäten im Freien!

