Das Wetter in Santa Eugènia: 7-Tage-Vorhersage ab dem 17. April 2024 (17.4.2024)

Wetteraussicht für Santa Eugènia im April: Frühlingstemperaturen und gelegentliche Regenschauer

Der Monat April zeigt sich in Santa Eugènia von einer typisch frühlingshaften Seite mit Temperaturen, die das mediterrane Klima Mallorcas widerspiegeln. Die kommende Woche bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Sonne und Regen, wobei die Temperaturen allgemein ein angenehmes Niveau halten.

Leichter Regen und milde Temperaturen zu Beginn der Woche

Am Mittwoch, den 17. April 2024, beginnen wir mit leichten Regenschauern bei einer Tageshöchsttemperatur von 17°C. Der Wind ist sanft mit Geschwindigkeiten von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei komfortablen 52% bei einem Luftdruck von 1015 hPa.

Regen und steigende Temperaturen zur Wochenmitte

Der Donnerstag, 18. April, setzt den trend mit leichten Regenschauern fort, begleitet von einer minimalen Erwärmung, die die Temperaturen auf 18°C ansteigen lässt. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit sinkt etwas auf 42%, was den Tag trotz der Niederschläge angenehm gestaltet.

Wolkenauflockerungen und warmes Wetter am Freitag

Die Wolken lockern sich etwas auf, und am Freitag, den 19. April, können wir einige wenige Wolken am Himmel beobachten, bei einer angenehmen Temperatur von 19°C. Die Windverhältnisse sind ruhig mit nur 4 km/h, und die Luftdruckverhältnisse verbessern sich weiter.

Frühlingshaftes Wochenende mit Sonne und Bewölkung

Das Wochenende startet mit 20°C und aufgelockerten Bewölkungen am Samstag, gefolgt von einem klaren Himmel und 19°C am Sonntag, was zu einem idealen Szenario für jegliche Freizeitaktivitäten oder gemütliche Spaziergänge in der Region führt. Der Wind bleibt erfrischend und nicht zu stark.

Temperaturabfall und Regenrisiko zu Beginn der neuen Woche

Zu Beginn der neuen Woche ist mit einem deutlichen Temperaturabfall am Montag auf 13°C zu rechnen, der von leichtem Regen begleitet wird. Am Dienstag steigen die Temperaturen wieder leicht an, jedoch bleibt das Regenrisiko bestehen.

Wetterprognose und Naturgenuss in Santa Eugènia

Trotz der leichten Unbeständigkeit bietet Santa Eugènia gerade im April eine wundervolle Landschaft für Naturgenießer und ist ein perfektes Ziel für Ostervisiten und Frühlingserlebnisse auf Mallorca. Die Sonnenauf- und -untergänge - am Mittwoch beispielsweise um 5:07 Uhr morgens und um 18:28 Uhr abends - malen jeden Tag ein neues, atemberaubendes Bild am Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:54:20. +++