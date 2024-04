Wettertrend Estellencs: 7-Tage-Prognose auf Mallorca – Erwartungen für April 2024 (17.4.2024)

Wettervorschau für Estellencs: Vom Lichtregen zu Wolkenbildern

Die frühlingshaften Tage auf Mallorca setzen sich in Estellencs mit einer Mischung aus leichten Regenfällen und wolkigem Himmel fort. Die Prognose für die kommende Woche zeichnet ein abwechslungsreiches Bild, das von Bewölkung bis hin zu klaren Momenten reicht, generell jedoch milde Temperaturen verspricht.

Mitte April mit sanften Tropfen: Wettertrends in Estellencs

Beginnend mit dem 17. April 2024 stellen sich die Tage in Estellencs als mäßig mild dar. Temperaturen um die 16°C und leichter Regen werden von einer sanften Brise mit 10 km/h Windgeschwindigkeit begleitet. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich bei angenehmen 64% ein, während der Luftdruck stabil bei 1016 hPa liegt. Die Sonne wird um 05:09 Uhr auf- und um 18:29 Uhr untergehen, was uns lange und genussvolle Abendstunden verspricht.

Am Folgetag, dem 18. April, hält sich das leichte Regenwetter mit Temperaturen um 15°C. Eine leise Windnote weht mit nur 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 55% absinkt und der Luftdruck konstant bleibt.

Das Wetterbild ändert sich leicht – Ein Blick auf die kommenden Tage

Während der darauffolgenden Tage erfahren wir eine Auflockerung der Wolkendecke. Am 19. April dürfen wir uns auf etwas mehr Sonnenschein und wenige Wolken bei gemütlichen 16°C freuen. Die Windstärke hält sich zurück, und es weht lediglich eine leichte Brise von 5 km/h.

Zersplitterte Wolken erwartet uns am 20. April mit ähnlichen Temperaturen und einem Hauch von Wind. Die Feuchtigkeit hält sich zurück mit 61% und der Druck beträgt 1018 hPa.

Ein Hauch von Frühling umgibt die Tage in Estellencs, wenn sich am 21. April vereinzelte Wolken am Himmel abzeichnen und die Wochenmitte mit angenehmen 17°C und einer frischen Brise von 9 km/h erreichen.

Die Woche wird mit weiteren Tagen des moderaten Frühlingsregens fortgesetzt, bei dem Temperaturen am 22. April um die 16°C und am 23. April auf 13°C absinken. Die Luftfeuchtigkeitswerte steigen auf 79%.

Ende April lässt nicht nach, am 24. April wird mit 15°C leichter Regen bei einer Luftfeuchtigkeit von 73% begleitet.

Erwartungen für das Wetter am Tageszeitenwechsel

Zum Abschluss unserer 7-Tage-Wetterprognose für Estellencs bleibt festzuhalten, dass die Tage von einem typisch frühlingshaften Wechsel geprägt sein werden. Hobby-Meteorologen und Sonnenhungrige können eine harmonische Bandbreite aus Regenschauern und sonnigen Abschnitten erwarten, wobei die Temperaturen durchgehend angenehm bleiben.

Es zeigt sich, dass der April auf Mallorca seinem Ruf der Übergangszeit alle Ehre macht, indem er uns sowohl sanfte Regentropfen als auch das Spiel des Lichtes zwischen den Wolken erleben lässt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:36:03. +++