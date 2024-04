7-Tage-Wettertrend für Pollença: Frühlingshafter Start mit Regenschauern und klaren Momenten (18.4.2024)

Das Wetter in Pollença: Eine Vorschau auf die kommende Woche (18.04.2024 - 25.04.2024)

Im malerischen Pollença zeigt sich das Wetter von einer launischen Seite im Frühling. Mit Temperaturen, die sich für die Jahreszeit wieder ganz typisch verhalten, und wechselndem Himmel präsentiert sich das Wettergeschehen.

Leichter Regen und milde Temperaturen zum Wochenstart

Am Mittwoch, dem 18. April 2024, erwarten wir in Pollença leichtes Regenwetter und ein Thermometer, das angenehme 16°C anzeigt. Der Wind ist mit 9 km/h eher zurückhaltend, während die Luftfeuchtigkeit bei 61% liegt. Der Druck bleibt mit 1016 hPa stabil. Das Morgenrot begrüßt uns um 05:05 Uhr, bevor sich um 18:28 Uhr der Abendhimmel über Pollença verdunkelt.

Entspanntes Frühlingswetter mit Regenakzenten

Auch der Donnerstag, 19. April 2024, bleibt dem leicht nassen Thema treu, wobei das Thermometer leicht auf 17°C klettert. Der Wind nimmt minimal auf 11 km/h zu, begleitet von einer Luftfeuchtigkeit von 55% und einem leichten Anstieg des Drucks auf 1022 hPa. Sonnenauf- und -untergang zeichnen den Tag von 05:03 Uhr bis 18:29 Uhr.

Kurzer Auftritt der Sonne bevor die Wolken wiederkehren

Freitag, der 20. April 2024, zeigt sich mit klarem Himmel und 16°C von einer freundlichen Seite. Allerdings wird diese Ausgelassenheit des Wetters mit einer leichten Zunahme der Feuchtigkeit auf 68% und einem verhaltenden Wind von 6 km/h begleitet. Druckverhältnisse bleibt bei 1018 hPa. Ein früher Sonnenaufgang um 05:02 Uhr und ein später Sonnenuntergang um 18:30 Uhr sorgen für genügend Tageslicht.

Frische Brisen und wechselnde Bewölkung

Über Samstag, 21. April 2024, liegt eine Decke von zerbrochenen Wolken über Pollença, während das Quecksilber auf 16°C verbleibt. Der Wind weht leicht mit 8 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 51%. Der Druck notiert mit 1017 hPa etwas unter dem Durchschnitt. Der Morgen erwacht um 05:00 Uhr und gibt sich der Nacht um 18:31 Uhr wieder hin.

Nasse Abkühlung vor dem Wochenende

Am Sonntag, 22. April 2024, geht die Temperatur auf 14°C zurück und die Insel erlebt wieder leichteren Regen, der durch einen sanften Wind von 7 km/h unterstützt wird. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 64%, während der Druck auf 1014 hPa fällt. Früh aufstehen oder spät schlafen – der Tag in Pollença beginnt um 04:59 Uhr und endet um 18:32 Uhr.

Stärkere Niederschläge und kühlere Brisen zum Wochenabschluss

In der nächsten Woche zeigt sich das Wetter in Pollença mit mäßigem Regen und kühleren 10°C am Montag, den 23. April 2024, etwas ungemütlich. Die Lüfte werden nicht stärker als 7 km/h, doch die Feuchtigkeit klettert auf 87%. Das barometrische Niveau sinkt leicht auf 1013 hPa. Erwachen Sie mit der Sonne um 04:58 Uhr und verabschieden Sie den Tag um 18:33 Uhr.

Ein Hoffnungsschimmer mit ansteigenden Temperaturen

Der folgende Dienstag, 24. April 2024, bleibt nass, bietet aber mit 11°C und mäßigem Regen eine kleine Steigerung gegenüber dem Vortag. Der Wind bewegt sich bei 8 km/h, während die Feuchtigkeit weiter hoch bei 84% bleibt. Ein sinkender Luftdruck von 1010 hPa könnte für zusätzliche Unbeständigkeit sorgen. Sonnenaufgang und -untergang markieren den Tag zwischen 04:56 Uhr und 18:34 Uhr.

Sanfter Übergang mit Aussicht auf Besserung

Zum Abschluss der Wochenvorhersage, Mittwoch, 25. April 2024, sieht Pollença noch einmal leichtem Regen bei 13°C entgegen. Der Wind verharrt bei 9 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%. Der Druck reduziert sich weiter auf 1008 hPa, während die Sonne sich von 04:55 Uhr bis 18:35 Uhr durchsetzen will.

Mit dieser Mischung aus Regen und sonnigen Abschnitten bietet das Frühlingswetter in Pollença genug Abwechslung, um für jeden etwas bereitzuhalten. Vergessen Sie nicht Ihre Regenjacke, aber auch die Sonnenbrille sollte griffbereit sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:50:30. +++