7-Tage-Wettervorhersage für Algaida, Mallorca: Sonne, Wolken und vereinzelte Regenschauer (18.4.2024)

Aktuelle Wettertrends für Algaida vom 18.04.2024 bis 25.04.2024

Algaida erlebt eine Woche voller wetterlicher Kapriolen,Algaida die von leichten Regenschauern über aufgelockerte Bewölkung bis zu klarem Himmel reichen. Urlauber und Einheimische können sich auf eine durchaus abwechslungsreiche Woche einstellen, die insbesondere outdoor-affinen Menschen gefallen dürfte.

Mildes Aprilwetter setzt sich in Algaida fort

Die Woche beginnt in Algaida mit leichtem Regen am Donnerstag, den 18. April, bei gemäßigten 16°C. Ein schwacher Wind mit 6 km/h trägt zur frühlingshaften Stimmung bei. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 63% und der Luftdruck bei stabilen 1016 hPa.

Dieser Trend wird am Freitag, dem 19. April, von einem Wetterbild mit vereinzelten Wolken fortgesetzt. Das Thermometer steigt weiter an, und wir können Höchstwerte von 19°C erwarten. Die Sonne lässt sich dank der aufgelockerten Bewölkung häufiger blicken, was zu einem idealen Frühlingstag beiträgt.

Klarer Himmel und milde Brise am Wochenende

Das Wochenendwetter verspricht besonders einladend zu werden. Am Samstag, den 20. April, präsentiert sich der Himmel über Algaida in einem makellosen Blau. Mit 20°C erwartet uns der wärmste Tag der Woche, begleitet von einer leichten Brise und einer erfrischenden Luftfeuchtigkeit von 42%.

Die positive Stimmung hält auch am Sonntag an, trotz einer leichten Abkühlung auf 18°C und einer Zunahme der Wolkenbedeckung. Die generell freundliche Wetterlage lädt zu Spaziergängen und Entdeckungstouren in und um Algaida ein.

Bewölkte Aussichten zu Beginn der neuen Woche

Die neue Woche wird am Montag, den 22. April, von einem bedeckten Himmel eingeläutet. Die Temperaturen bleiben mit 16°C weiterhin mild.

Wetterumbruch am Dienstag: Einzelne Regenschauer sorgen am 23. April für eine merkliche Abkühlung auf nur noch 9°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 89%, was die Wahrscheinlichkeit von Niederschlag erhöht.

Die Regenschauer setzen sich am Mittwoch, den 24. April, bei 10°C fort, doch bereits am darauffolgenden Tag, dem 25. April, klingt der Niederschlag ab, und die Temperaturen steigen auf 12°C an.

Ausblick auf die kommenden Tage in Algaida

Insbesondere das kommende Wochenende, mit seinem klaren Himmel und angenehm milden Temperaturen, bringt eine perfekte Gelegenheit, die umliegende Natur zu genießen. Ob bei einer Wanderung oder einer Radtour, das Wetter in Algaida bietet ideale Voraussetzungen, um Mallorca von seiner schönsten Seite zu erleben. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich täglich leicht, wobei die Tage merklich länger werden.

