Aktuelle Wettervorhersage für Valldemossa: Eine Woche voller Abwechslung (18.4.2024)

Valldemossa auf Mallorca erwartet eine wechselhafte Woche

Valldemossa, eines der malerischsten Dörfer Mallorcas, präsentiert sich vom 18. April bis 25. April 2024 mit einem facettenreichen Wettergesicht. Die Einwohner*innen und Besucher*innen können sich auf milde Temperaturen, jedoch auch auf ein paar Regentage einstellen, wie die aktuelle Wettervorhersage zeigt.

Mit leichtem Regen in die Woche: Das Valldemossa-Wetter am 18. April 2024

18. April 2024Der Wetterauftakt kommt mit leichtem Regen und einer Temperatur von angenehmen 15 Grad Celsius. Bei nur leichtem Wind mit 4 km/h bleibt der Regenschirm wahrscheinlich die meiste Zeit geschlossen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58% und der Luftdruck bei 1016 hPa. Frühaufsteher*innen können den Sonnenaufgang um 05:07 Uhr genießen, während der Sonnenuntergang um 18:30 Uhr den Tag beschließt.

Wetterbesserung und schöne Aussichten am 19. April

19. AprilDer folgende Tag erwartet die Inselbewohner*innen mit 17 Grad und einer Wolkendecke, die hin und wieder Sonnenschein durchblitzen lässt. Der Wind weht mit 5 km/h ein wenig stärker, während die Feuchtigkeit und der Druck annähernd stabil bleiben. Sonnenauf- und -untergang verlagern sich jeweils um zwei Minuten nach vorne.

Der Höhepunkt der Woche: Klarer Himmel am 20. April

20. AprilDas Wochenhighlight verspricht einen klaren Himmel und die höchste Temperatur mit 19 Grad Celsius. Bei einem leichten Wind von 3 km/h können Freizeitaktivitäten im Freien vollends genossen werden. Die Luftfeuchtigkeit von 55% und der leicht gesunkene Luftdruck beeinträchtigen das herrliche Wetter nicht.

Scattered clouds keep it interesting on April 21

Leichte Bewölkung bei 18 Grad liefert am 21. April eine kleine Abwechslung am Himmel über Valldemossa. Der Wind bleibt konstant, und die Luftfeuchtigkeit sowie der Druck ändern sich kaum.

Bewölkung nimmt zu: 22. April bringt bedeckten Himmel

22. AprilAm 22. April zeigt sich das Wetter von einer weniger sonnigen Seite mit einem bedeckten Himmel und 17 Grad. Die vergleichsweise niedrige Luftfeuchtigkeit von 49% und der schwache Wind machen ausreichend Platz für Spaziergänge und Entdeckungen im Freien.

Regnerische Phase kurz vor dem Wochenende

Das Wetter pendelt sich in einer regnerischen Phase ein. Mit mäßigem Regen und Temperaturen um die 11 Grad am 23. April und leichtem Regen bei 10 Grad am 24. April werden die Cafés und Museen des Dorfes zu attraktiven Zielen für Einheimische und Gäste. Wind und Luftfeuchtigkeit nehmen zu, während der Luftdruck geringfügig abnimmt.

Abschluss der Woche: Weiterhin Regen aber mildere Temperaturen am 25. April

25. AprilDer letzte Tag der Wettervorhersage zeigt sich weiterhin regnerisch, jedoch mit einer leichten Erhöhung auf 12 Grad. Der Wind zieht mit 6 km/h an und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt auf 71%, während der Luftdruck bei 1009 hPa liegt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 02:04:40. +++