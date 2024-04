Die aktuelle Wetterlage in Maria de la Salut: 7-Tage-Vorschau mit Temperaturen und Niederschlagsrisiko (18.4.2024)

Wetter-Ausblick für Maria de la Salut: Was uns die nächste Woche bringt

Der Frühling auf Mallorca zeigt sich in Maria de la Salut mit wechselhaftem Wettergeschehen. Die kommenden Tage versprechen eine Mischung aus sonnigen Momenten, gelegentlichen Regenschauern und anhaltend milden Temperaturen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unserem detaillierten Wetterbericht für die Woche vom 18. April bis zum 25. April 2024.

Hochs und Tiefs: Temperaturen in der kommenden Woche

Mit einer vorausgesagten Temperaturspanne von 9 bis 19 Grad Celsius erwarten die Bewohner und Besucher von Maria de la Salut in der darauffolgenden Woche keinerlei extreme Temperaturschwankungen. Ein milder Aprilregen wird die Landschaft hin und wieder benetzen, wodurch sich die Natur in ihrer ganzen Pracht zeigen kann.

Rückblick und Ausblick: Von leichten Schauern zu klarem Himmel

Beginnend mit leichtem Regen am 18. und 19. April, bei moderaten Werten von 16 bzw. 19 Grad, kündigt sich bereits ein Wechsel an: Für den 20. April wird nach der Regenphase ein klarer Himmel erwartet, der den Weg für angenehme 19 Grad frei macht und uns einen Tag zum Innehalten und Genießen verspricht. Am 21. April dürfen wir uns auf ein paar vereinzelte Wolken einstellen, die sich über die sonst klare Sicht schieben, aber die Temperaturen bleiben mit 18 Grad weiterhin freundlich.

Ein Wetterumschwung Mitte der Woche

Der 22. April bringt erneut leichten Regen und einen leichten Temperaturrückgang auf 16 Grad. Ein deutlicherer Umschwung tritt am 23. April ein, wenn moderater Regen das Wetterbild dominiert und das Thermometer auf 9 Grad absinken lässt. Dies könnte der kälteste Tag in der betrachteten Woche sein. Der 24. April zeigt sich wieder gnädiger mit leichtem Regen und etwas wärmeren 11 Grad. Der Abschluss der Wetterwoche am 25. April bringt ebenfalls leichten Regen, aber mit 13 Grad und aufkommendem Wind dürfte es sich deutlich frischer anfühlen.

Wind, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Der Wind bleibt die ganze Woche über meist moderat, mit Geschwindigkeiten zwischen 4 und 9 km/h. Die Tage beginnen in Maria de la Salut während unserer Wetterperiode zunehmend früher: Der Sonnenaufgang verlagert sich von 5:05 Uhr morgens am 18. April auf 4:55 Uhr am 25. April. Auch der Sonnenuntergang schenkt uns täglich etwas mehr Tageslicht, indem er von 18:28 Uhr auf 18:35 Uhr vorrückt.

Das Wetter kann stets Überraschungen bereithalten, doch mit unserem täglichen Wetterausblick für Maria de la Salut bleiben Sie stets gut informiert. Planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend und denken Sie an eine geeignete Kleidung, um für alle Wetterlagen gewappnet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:44:36. +++