Erfrischende April-Schauer und Sonnenschein: 7-Tage-Wettervorhersage für Selva, Mallorca (18.4.2024)

Aktuelles Wetter und detaillierte Prognose für Selva

Das Wetter in Selva auf der idyllischen Insel Mallorca präsentiert sich in der nächsten Woche als eine Mischung aus erfrischenden April-Schauern und angenehmem Sonnenschein. Mit Temperaturen, die einen Hauch von Frühlingserwachen spüren lassen, bietet die Wetterlage sowohl Einheimischen als auch Urlaubern die Möglichkeit, das breite Spektrum der mallorquinischen April-Launen zu erleben.

Wetter-Update für die kommende Woche in Selva

Donnerstag, 18. April 2024: Wir starten mit leichtem Regen bei 16°C, einer angenehmen Brise von 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Tag wird begleitet von einem Luftdruck von 1015 hPa, während der Sonnenaufgang um 05:05 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:29 Uhr zu erwarten sind.

Freitag, 19. April 2024: Die Wolkendecke lockert sich auf und wird von vereinzelten Wolken bei 18°C unterbrochen. Der Wind bleibt mit 6 km/h konstant und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 43%. Der Barometer zeigt 1022 hPa, der Tag erwacht um 05:04 Uhr und schließt sich um 18:30 Uhr.

Samstag, 20. April 2024: Der klare Himmel dominiert den Tag und verwöhnt uns mit 19°C. Ein leichter Wind von 4 km/h beruhigt die Atmosphäre, während die Feuchtigkeit auf 50% steigt. Der Druck hält sich bei 1017 hPa, begleitet von Sonnenaufgang um 05:03 Uhr und Sonnenuntergang um 18:31 Uhr.

Sonntag, 21. April 2024: Eine sanfte Wolkendecke kehrt zurück und kühlt die Luft leicht auf 18°C ab. Der Wind ist weiterhin mild mit 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit beträgt 43%. Mit einem Druck von 1016 hPa, begrüßt uns der Tag um 05:01 Uhr und verabschiedet sich um 18:32 Uhr.

Montag, 22. April 2024: Leichter Regen zieht über die Region und lässt die Temperaturen auf 15°C sinken. Der Wind weht schwach mit 4 km/h. Die Feuchtigkeit nimmt auf 52% zu, während der Luftdruck auf 1014 hPa fällt. Sonnenaufgang und -untergang sind für 05:00 Uhr bzw. 18:33 Uhr vorgesehen.

Dienstag, 23. April 2024: Mit mäßigem Regen und einer deutlichen Abkühlung auf 9°C braucht man einen wärmeren Pullover. Der Wind bleibt konstant bei 4 km/h, allerdings mit einer Luftfeuchtigkeit von 92%. Der Luftdruck steht bei 1013 hPa. Der Tag erscheint um 04:58 Uhr und die Abenddämmerung setzt um 18:34 Uhr ein.

Mittwoch, 24. April 2024: Der leichte Regen hält an, bei Temperaturen rund um die 9°C, sowie einem Wind von 5 km/h und einer hohen Luftfeuchtigkeit von 89%. Der Druck ist bei 1010 hPa, der Tag beginnt um 04:57 Uhr und endet um 18:35 Uhr.

Donnerstag, 25. April 2024: Das Wetter entspannt sich etwas mit leichtem Regen bei 11°C. Der Wind verstärkt sich auf 6 km/h, und die Feuchtigkeit liegt bei milder 72%. Der Druck ist auf 1008 hPa gesunken, Sonnenaufgang ist um 04:56 Uhr und Sonnenuntergang um 18:36 Uhr.

Wetterbewertung für Outdoor-Aktivitäten in Selva

Die gemischten Wetterbedingungen in Selva bieten ausgezeichnete Gelegenheiten für vielfältige Freizeitaktivitäten. Während leichte Regentage ideal sind, um die kulturellen Angebote von Mallorca zu erkunden, laden die sonnigen Tage zum Wandern und Entspannen in der Natur ein. Passen Sie Ihre Pläne jedoch an das wechselhafte Aprilwetter an und genießen Sie die frische Inselbrise. So oder so verspricht die Wetterlage eine interessante Woche auf der traumhaften Baleareninsel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:59:20. +++