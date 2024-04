Vorausschau auf die nächste Woche: Das Wetter in Andratx vom 18. bis 25. April 2024 (18.4.2024)

Wetterprognose für eine sonnige und regnerische Woche in Andratx

Während sich der Frühling auf Mallorca in vollem Gange befindet, werfen wir einen Blick auf das wechselhafte Wetter in AndratxAndratx für die bevorstehende Woche. Urlauber und Bewohner können sich auf eine Mischung aus Sonne, Wolken und Regen einstellen, während die Natur in voller Blüte steht. Aber wie genau sieht die Wetterlage im Detail aus?

Leichter Regen und frühlingshafte Temperaturen kennzeichnen den Start

Der Mittwoch, 18. April 2024, beginnt mit leichtem Regen bei angenehmen 14°C. Mit einem Wind von 8 km/h sollten Regenschirm und eine leichte Jacke nicht fehlen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%, während der Luftdruck bei 1016 hPa stabil ist. Sonnenaufgang und -untergang genießt man um 5:08 Uhr bzw. 18:30 Uhr.

Bedeckter Himmel am Donnerstag

Das Wetter am 19. April zeigt sich mit überwiegend bedecktem Himmel etwas freundlicher. Bei Temperaturen von bis zu 15°C und einem sanften Wind von 7 km/h lässt es sich in der Natur Mallorcas durchaus aushalten. Feuchtigkeit und Druck bleiben stabil.

Ein Himmel wie gemalt am Freitag

Am 20. April erwacht Andratx unter einem klaren Himmel. Die Temperaturen bleiben bei angenehmen 15°C, während der Wind auf 4 km/h zurückgeht. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 64% an. Der Tag verspricht perfektes Wetter für Ausflüge.

Wochenende beginnt mit vereinzelten Wolken

Der Samstag, 21. April, läutet das Wochenende mit vereinzelten Wolken und Temperaturen bis zu 16°C ein, begleitet von einem leichten Windzug. Die Luftfeuchtigkeit sinkt etwas auf 62%.

Wechselhaftes Wetter setzt sich fort

Der 22. April steht wieder im Zeichen des Regens, jedoch mit milder Intensität. Bei 15°C und einer Luftfeuchte von 57% bleibt das Wetter launisch. Das Barometer zeigt einen leichten Druckabfall.

Schwerer Regen am Montag

Ein kräftiger Schauer erwartet Andratx am Montag, dem 23. April. Mit Temperaturen um die 11°C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 83% wird es deutlich nasser als die Vortage.

Dienstag mit leichtem Regen und kühler Luft

Abschließend hält der leichte Regen auch am 24. April an, mit Temperaturen um die 10°C und einem frischen Wind von 6 km/h. Gegen Ende der Woche, am 25. April, lässt sich bei leichtem Regen und 12°C, womöglich ein Hoffnungsschimmer auf Besserung erahnen, während der Wind auf 9 km/h zulegt und die Luftfeuchtigkeit auf 65% sinkt.

Die Einwohner und Gäste von Andratx sollten sich auf eine wechselhafte Woche einstellen und die Regenjacke nicht vergessen. Dennoch bietet das Frühlingswetter eine großartige Gelegenheit, die blühende Vielfalt Mallorcas zu genießen, sei es zwischen den Regenschauern oder während der sonnigen Momente.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:23:02. +++