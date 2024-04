Wetter Banyalbufar (18.04.24 bis 25.04.24): 7-Tage-Vorhersage mit Details zu Temperatur und Niederschlag

Aktuelle Wettertrends und Vorhersage für Banyalbufar

In der malerischen Region Banyalbufar auf Mallorca erwarten uns interessante Wetterbedingungen in der nächsten Woche. Werfen wir einen Blick auf die detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage, um unsere Outdoor-Aktivitäten und Freizeitpläne bestmöglich zu gestalten.

Wetterprognose für die Woche vom 18. April bis 25. April 2024

Zum Start in die Woche am 18. April 2024 zeigt uns das Wetter in Banyalbufar ein wenig April-Laune. Wir können mit etwas Leichtem Regen rechnen, bei windstillen 5 km/h und einer angenehmen Temperatur von 15°C. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58% und der Luftdruck bei 1016 hPa.

Der Folgetag, der 19. April 2024, verspricht mit Zerbrochenen Wolken und einer leichten Brise bei 6 km/h einen fast malerischen Himmel. Die Temperaturen erreichen 16°C, die Luftfeuchtigkeit beträgt 57% und der Druck 1023 hPa.

Auf einen heiteren 20. April 2024 können wir uns freuen: ein Klarer Himmel erwartet uns bei einem sanften Lüftchen von 3 km/h und einer Temperatur von 17°C. Wer könnte da widerstehen, nicht die Natur zu genießen? Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62% und der Luftdruck bei 1017 hPa.

Der 21. April 2024 führt uns weiter durch eine Woche gemischter Wetterlagen. Mit vereinzelten Wolken und wiederholten 6 km/h Wind strebt das Thermometer die 16°C-Marke an. Luftfeuchtigkeit und Druck bleiben mit 62% bzw. 1016 hPa stabil.

Für den 22. April 2024 prognostiziert unsere Wetterstation bedeckten Himmel, begleitet von einem leichten Windhauch bei 3 km/h. Dabei halten sich die Temperaturen konstant bei 16°C, während der Luftdruck auf 1014 hPa fällt und die Luftfeuchtigkeit abnimmt auf 50%.

Ein Stimmungswandel tritt am 23. April 2024 ein. Mit Starkregen bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 9 km/h und kühleren 12°C müssen wir an diesem Tag vielleicht lieber die Gemütlichkeit des Eigenheims vorziehen. Die Feuchtigkeit steigt auf 83% und der Druck sinkt auf 1013 hPa.

Abschließend erwartet uns am 24. April 2024 ähnliches Wetter - leichter Regen und ein Wind bei 6 km/h lassen uns bei 11°C frösteln, während die Luftfeuchtigkeit auf 79% steigt und der Druck weiter fällt auf 1011 hPa. Doch bald darauf, am 25. April 2024 bessert sich die Lage geringfügig mit wiederum leichtem Regen, etwas mehr Wind bei 8 km/h und einer kleinen Erholung auf 13°C - ein Hoffnungsschimmer am Horizont, bei 65% Feuchtigkeit und 1009 hPa Luftdruck.

Genießen Sie die kommenden Tage in Banyalbufar

Ob Sie nun dem Charme der Stadt erliegen oder die Natur der Umgebung erkunden - passen Sie Ihre Pläne entsprechend der Wettervorhersage an und machen Sie das Beste aus Ihrem Aufenthalt in Banyalbufar.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:26:07. +++