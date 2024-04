Wetter in Alaró (18.04.24 – 25.04.24): Aktuelle Wettervorhersage und Temperaturentwicklungen

Wetter Alaró: Aktuelles Klima und 7-Tage-Trend

In der malerischen Gemeinde Alaró auf Mallorca erwartet Sie in den kommenden Tagen eine bunte Mischung aus Sonne und Regen. Wenn Sie planen, die charmanten Straßen von Alaró zu erkunden oder die atemberaubende Natur der Insel zu genießen, sollten Sie einen Blick auf die fortschreitende Wetterlage werfen.

Wetterprognose für die Woche vom 18. April bis 25. April 2024

Donnerstag, den 18. April: Das Wochenende kündigt sich mit leichtem Regen an und Temperaturen, die sich bei angenehmen 16°C einpendeln. Mit einer leichten Brise von 4 km/h können Sie dennoch einen erfrischenden Tag in Alaró verbringen.

Freitag, den 19. April: Die Wolkendecke lockert sich auf und sorgt für verstreute Wolken am Himmel. Mit Temperaturen, die auf 18°C steigen, und moderaten Windverhältnissen ist ein Spaziergang durch das Dorf ein wahres Vergnügen.

Samstag, den 20. April: Ein klarer Himmel und 20°C bieten die perfekte Kulisse, um Mallorcas Natur zu genießen. Lassen Sie sich von der Frühlingssonne verwöhnen und nutzen Sie die Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten.

Sonntag, den 21. April: Erneut erscheint der Himmel von Wolken durchzogen, doch mit 19°C und sanfter Windbegleitung bleibt das Wetter angenehm für alle vorhaben.

Montag, den 22. April: Leichter Regen zieht auf, und die Temperatur fällt auf 16°C. Ideales Wetter für Museumsbesuche oder gemütliche Cafés in Alaró.

Dienstag, den 23. April: Bereiten Sie sich auf intensiveren Regen vor, der von 9°C und hoher Luftfeuchtigkeit begleitet wird – ein Regenschirm ist an diesem Tag Ihr wichtigster Begleiter.

Mittwoch, den 24. April: Der Regenschauer nimmt ab, doch die Temperaturen bleiben mit 9°C im niedrigeren Bereich, was für eine kühle und feuchte Atmosphäre sorgt.

Donnerstag, den 25. April: Das Wetter bleibt unbeständig mit leichtem Regen und einer leichten Temperaturzunahme auf 10°C. Perfekte Bedingungen, um die kulturellen Angebote von Alaró in geschlossenen Räumen zu erkunden.

Praktische Tipps für Ihren Aufenthalt in Alaró

Die Frühlingstage auf Mallorca sind bekannt für ihr wechselhaftes Wetter – daher ist es ratsam, für alle Gelegenheiten ausgerüstet zu sein. Obwohl die Temperaturen mild sind, sollten Sie neben Ihrer Sonnenbrille auch Regenkleidung im Gepäck haben, um für alle Wetterlagen vorbereitet zu sein.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Alaró und lassen Sie sich von der Wetterdiversität Mallorcas nicht die Stimmung vermiesen. Das Wetter bietet vielfältige Möglichkeiten, die Insel in ihrem vollen Pracht zu erleben – von sonnigen Ausflügen bis hin zu gemütlichen Stunden in den lokalen Cafés und Restaurants.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:20:51. +++