Wetter in Costitx, Mallorca (18.04.24 bis 25.04.24): Aktuelle Wettervorhersage und Trends

Wettervorschau für Costitx – Eine Woche voller Kontraste

Das malerische Costitx auf Mallorca ist bekannt für sein angenehmes Klima, doch auch hier zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite. Die kommende Woche vom 18. April bis 25. April 2024 wird mit unterschiedlichen Wetterlagen aufwarten, die von leichten Niederschlägen bis zu klarem Himmel reichen.

Prognose: Wechselhaftes Aprilwetter in Costitx

Zum Start in die neue Woche lässt das Wetter in Costitx zunächst Regenschirme zum Einsatz kommen. Am 18. April werden wir von leichtem Regen bei milden 17 Grad Celsius begleitet, wobei der Wind mit 6 km/h recht sanft ist. Die Luftfeuchtigkeit misst 62%, während der Luftdruck bei 1015 hPa liegt.

Ein ähnliches Bild zeigt sich einen Tag später. Leichte Regenschauer und eine Temperatur von aufgerundet 19 Grad prägen den 19. April. Trotz der Nässe ist mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 39% ein eher trockenes Gefühl zu erwarten. Der Luftdruck steigt auf 1022 hPa.

Strahlendes Wetter vor einem trüben Wochenende

Der Höhepunkt der Woche in Sachen Sonnenstunden wird der 20. April werden. Mit klarem Himmel und 20 Grad zeigt sich das Wetter in Costitx von seiner besten SeiteCostitx. Die leichte Brise mit 5 km/h, einer Feuchtigkeit von 47% und einem Luftdruck von 1017 hPa lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und Freizeitaktivitäten im Freien ein.

Am folgenden Tag dürfen sich Einheimische und Besucher über ein ähnlich schönes Wetter mit nur wenigen Wolken freuen. Die Temperaturen bleiben bei 19 Grad, während die Wind- und Wetterverhältnisse stabil bleiben.

Abkühlung und Niederschläge zum Wochenende

Die Wetterlage ändert sich ab dem 22. April, wenn leichte Regenschauer und eine kühle Temperatur von 16 Grad den Freitag prägen. Das Wochenende bringt eine signifikante Abkühlung, mit moderatem Regen und Temperaturen, die bis auf 9 Grad am 23. April fallen. Dies stellt den niedrigsten Punkt der Wetterwoche in Costitx dar.

Den Abschluss der Wochenprognose bildet leichter Regen mit Temperaturen, die sich langsam von 10 Grad am 24. April auf 13 Grad am 25. April erholen. Trotz des aufkommenden Wetters, bleibt Mallorcas Charme ungebrochen.

Genießen Sie die wechselhafte Aprilwoche in Costitx mit der richtigen Kleidung und einem aufgeschlossenen Geist für das, was die Insel Mallorca wettertechnisch zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:32:51. +++