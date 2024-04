Wetter Llubí: 7-Tage-Prognose ab 18. April 2024 – Vorhersage und Trend für die Region (18.4.2024)

Das Wetter in Llubí: Was erwartet Sie in den nächsten Tagen?

Die kommenden Tage auf Mallorca stehen ganz im Zeichen wechselhafter Frühlingswetterlagen. Llubí, im Herzen der Insel gelegen, erlebt einen Mix aus Sonne, Wolken und Niederschlag. Hier ist Ihre ausführliche Wettervorhersage für Llubí für eine ganze Woche, die Sie bestens auf alle Wetterbedingungen vorbereitet.

Mitte April in Llubí: Leichter Regen und Temperaturen bis zu 20°C

Der 18. April 2024 beginnt mit leichtem Regen und einer maximalen Temperatur von 17 Grad Celsius. Ein sanfter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 62% bei einem Luftdruck von 1015 hPa. Der Tag begrüßt Llubí mit einem Sonnenaufgang um 05:05 Uhr und verabschiedet sich mit dem Sonnenuntergang um 18:28 Uhr.

Am 19. April halten die Niederschläge an, doch die Temperaturen steigen auf 19 Grad Celsius. Der Wind nimmt leicht zu auf 8 km/h, und der Himmel bleibt bedeckt bei einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 41%.

Das Highlight der Woche könnte der 20. April werden: Mit einem klaren Himmel und 20 Grad Celsius liefert er das perfekte Wetter, um die Insel zu genießen. Der Wind bleibt mit 6 km/h mild und die Luftfeuchtigkeit bei 52%.

Blick Richtung Wochenende: Wechselhaftes Wetter setzt sich fort

Am 21. April ziehen vereinzelt Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben angenehm bei 18 Grad Celsius und der Wind konstant bei 6 km/h. Ein ideales Wetter für Ausflüge in die Natur Llubís, die an diesem Tag mit einem Sonnenuntergang um 18:31 Uhr enden werden.

Ein weiterer Regentag zeichnet sich für den 22. April ab, an dem leichte Regenschauer und Temperaturen um 16 Grad Celsius zu erwarten sind. Der Wind schwächt sich auf 4 km/h ab, bietet also wenig Abkühlung an diesem nassen Tag.

Nasses Wetter prägt auch den 23. April. Mit moderatem Regen und einem Temperatursturz auf 9 Grad Celsius wird es der kühlste Tag der Woche. Hohe Luftfeuchtigkeit von 93% und ein leichter Wind von 5 km/h vervollständigen das Bild dieses sprichwörtlich verregneten Tages.

Der 24. April bleibt mit leichten Regenfällen und einer moderaten Temperatur von 10 Grad Celsius unbeständig. Der Wind weht mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 81% steigt.

Doch es gibt auch Hoffnung: Am 25. April lässt der Regen langsam nach und die Temperaturen klettern auf 13 Grad Celsius, begleitet von einem Wind mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h. Der Feuchtigkeitsgehalt liegt bei 64%, und der Luftdruck fällt auf 1008 hPa.

Während die Aprilwoche in Llubí mit gemischten Wetterlagen aufwartet, bietet sie gleichzeitig die Chance, das facettenreiche Frühlingswetter auf Mallorca zu erleben. Planen Sie Ihre Aktivitäten mit Blick auf das Wetter und genießen Sie alles, was Llubí zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:41:44. +++