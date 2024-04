Wetter Sant Joan (18.04.24 bis 25.04.24): Wettervorschau, Temperaturtrends und Tageslicht

Wetterprognose für Sant Joan auf Mallorca: 18. April bis 25. April 2024

Das Wetter in Sant Joan präsentiert sich mit einer Palette aus Sonnenschein und Regenschauern für die kommende Woche. Erfahren Sie, was das Wettergeschehen für Ihren Aufenthalt in Sant Joan bereithält, von den milderen Tagen bis hin zu kurzzeitigen Niederschlägen und Windverhältnissen.

Die Wetterausblicke für Sant Joan im Detail

Wetterfreunde und Urlauber können sich in den nächsten Tagen auf einige Sonnenstunden gefasst machen, ehe die Wolkenformationen dem Sonnenschein vorübergehend weichen müssen. Wir stellen Ihnen die Wettervorhersage für jeden Tag im Detail vor:

Mittwoch, 18. April 2024: Leichter Regen bringt Erfrischung

Mittwoch, 18. April 2024 An diesem Tag werden in Sant Joan angenehme 16°C erreicht, begleitet von leichtem Regen und einer frischen Brise mit 7 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 45% und einem Luftdruck von 1013 hPa steht einem angenehmen Tag kaum etwas im Wege. Der Sonnenaufgang findet um 5:07 Uhr statt, mit dem Sonnenuntergang um 18:36 Uhr kannst Du den Tag gemütlich ausklingen lassen.

Donnerstag, 19. April 2024: Heiterer Himmel über Sant Joan

Donnerstag, 19. April 2024 Die Temperatur steigt leicht auf 17°C, und der Himmel zeigt sich klar und heiter. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei milden 4 km/h. Geringe Luftfeuchtigkeit (26%) und höherer Luftdruck (1021 hPa) versprechen einen komfortablen Tag. Der Sonnenaufgang erfolgt um 5:05 Uhr, der Sonnenuntergang zeichnet sich um 18:37 Uhr ab.

Freitag, 20. April 2024: Sonnenbaden in Sant Joan

Freitag, 20. April 2024 Ein hochsommerlicher Tag wartet auf uns, mit Temperaturen bis zu 19°C und einem klaren Himmel. Frischer Wind bei 7 km/h begleitet den Tag, bei einer Luftfeuchtigkeit von 34% und einem Luftdruck von 1015 hPa. Genießen Sie den Tag von Sonnenaufgang um 5:04 Uhr bis Sonnenuntergang um 18:38 Uhr.

Samstag, 21. April 2024: Wolken ziehen auf in Sant Joan

Samstag, 21. April 2024 Mit einer Decke aus zerbrochenen Wolken wird der Samstag in Sant Joan bei 15°C etwas kühler sein. Der Wind weht sanft mit 6 km/h, während die Feuchtigkeit auf 60% ansteigt. Bleiben Sie unter dem bewölkten Himmel trocken, drinnen oder draußen, von Sonnenaufgang um 5:02 Uhr bis Sonnenuntergang um 18:39 Uhr.

Sonntag, 22. April 2024: Leichter Regen und Abkühlung

Sonntag, 22. April 2024 Die Temperaturen nehmen eine Abkühlung vor und fallen auf 7°C, bei leichten Regenschauern. Der Wind wird mit 4 km/h zart sein, erwartet aber eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 84%. Der sonntägliche Sonnenaufgang begrüßt Sie um 5:01 Uhr, der Rücktritt des Tageslichts folgt um 18:40 Uhr.

Montag, 23. April 2024: Gemäßigter Regen setzt ein

Montag, 23. April 2024 Mit nur 5°C steht ein kühler Tag bevor, geprägt von gemäßigtem Regen und sehr feuchten Bedingungen (93% Luftfeuchtigkeit). Windstille wird bei einem Luftdruck von 1015 hPa vorherrschen. Von Tagesbeginn um 4:59 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:41 Uhr sollten Sie für passende Regenkleidung sorgen.

Dienstag, 24. April 2024: Erneuter Regen und ein Hauch von Frühling

Dienstag, 24. April 2024 Leichter Regen begleitet die 10°C des Tages, mit einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 61%. Ein leichter Wind mit 4 km/h sorgt für Frühlingsgefühle. Sonnenaufgang um 4:58 Uhr und Sonnenuntergang um 18:42 Uhr kündigen einen Tag mit gemischten Emotionen an.

Mittwoch, 25. April 2024: Abschluss der Woche mit leichtem Regen

Mittwoch, 25. April 2024 Das Wetter stabilisiert sich bei 15°C und leichtem Regen, während der Wind mit 5 km/h weht und die Luftfeuchtigkeit auf 28% sinkt. Bei einem Luftdruck von 1005 hPa genießen Sie den letzten Tag des Wetterberichts, von Sonnenaufgang um 4:57 Uhr bis Sonnenuntergang um 18:44 Uhr.

Ob Sie einen Urlaub planen oder sich auf geschäftliche Aktivitäten vorbereiten, die Wetterbedingungen in Sant Joan sind optimal für unterschiedliche Vorhaben mit variierenden Wettererscheinungen während der Woche. Bleiben Sie vorbereitet und genießen Sie die malerische Kulisse der Insel Mallorca, ungeachtet des Wandels von Sonnenstrahlen zu Regenschauern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:53:53. +++