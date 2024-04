Wetter Sant Llorenç des Cardassar (18.04.24 bis 25.04.24): Tägliche Wetterprognosen, Temperaturen und Niederschlagstrends

Wetter in Sant Llorenç des Cardassar: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regenschauern

Das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar präsentiert sich in der Woche vom 18. April bis zum 25. April 2024 als Mischung aus sonnigen Momenten und feuchten Überraschungen. Die Frühlingstemperaturen auf Mallorca zeigen sich mild und laden zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten ein – solange man für den ein oder anderen Regenschauer gewappnet ist.

Detailreiche Wettervorhersage für Sant Llorenç des Cardassar

Am 18. April eröffnet die Woche mit leichtem Regen und einer Temperatur von 13°C, bei einem Wind von 10 km/h. Feuchtigkeit in der Luft und ein hoher Luftdruck könnten an diesem Tag für das eine oder andere widerspenstige Haar sorgen.

Der 19. April kommt mit aufgelockerten Wolkenfeldern daher und wärmt uns auf 16°C auf. Ein laues Lüftchen von 11 km/h begleitet den Tag, der uns deutlich trockenere Verhältnisse als am Vortag verspricht.

Am 20. April dürfen wir uns auf einen klaren Himmel freuen, was einen idealen Tag für Strandspaziergänge oder die Terrassencafé-Kultur Mallorcas darstellt. Mit 17°C und sanften 8 km/h Wind ist dies vielleicht der perfekte Tag der Woche.

Eingesammelt werden die Sonnenstrahlen am 21. April, wenn sich die Wolken zwar hier und da bemerkbar machen, aber die Temperaturen beharrlich bei 16°C bleiben und der Wind sanft mit 9 km/h weht.

Der 22. April bringt erneut leichter Regen mit sich, der uns daran erinnert, dass der April wettertechnisch für Überraschungen gut ist. Die 15°C und der leichte Wind mit 5 km/h machen dashalb eine Jacke empfehlenswert.

23. April: Mittlerer Regen ist angekündigt, und die Temperatur sinkt auf 11°C, bei einem Luftfeuchtigkeitswert von 87%. Der Wind bleibt konstant bei 8 km/h. Das könnte ein guter Tag sein, um das Inselinnere zu erkunden und die Gastfreundlichkeit der lokalen Cafés zu genießen.

Den Abschluss der Woche macht der 24. April, der trotz leichtem Regen und 12°C immer noch zu Ausflügen einlädt – besonders, weil der Wind auf 9 km/h anzieht und frische Luft liefert.

Zum Schluss gibt es am 25. April mit leichtem Regen und 13°C eine ähnliche Wetterlage, nur dass der Wind hier mit 11 km/h etwas stärker weht. Eine gute Gelegenheit, um das kulturelle Angebot Sant Llorençs zu entdecken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die nächste Woche gemäßigte Frühlingstemperaturen und wechselhaftes Wetter bietet – also eine gute Zeit, um die Schönheit Mallorcas mit dem richtigen Outfit zu genießen.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Sant Llorenç des Cardassar

Ein umwerfender Sonnenaufgang und ein spektakuläres Sonnenspiel zum Tagesende erwartet die Bewohner und Besucher in Sant Llorenç des Cardassar im angegebenen Zeitraum. Beginnen Sie Ihre Tage mit dem Sonnenaufgang zwischen 05:04 und 04:54 Uhr und beschließen Sie sie mit dem Sonnenuntergang zwischen 18:27 und 18:34 Uhr. Diese natürlichen Schauspiele fügen sich nahtlos in das facettenreiche Wetterpanorama ein, das uns erwartet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:55:15. +++