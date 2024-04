Wetteraussichten für Santa Eugènia: Frühlingstimmung trotz Regenschauern (18.04.2024 bis 25.04.2024)

Wetterprognose für Santa Eugènia – Unbeständiges Frühlingswetter erwartet

Während die Sonne Mallorca in ein warmes Licht taucht, zeigt sich das Wetter in Santa EugèniaSanta Eugènia als eine Mischung aus Sonnenschein und frühlingshaften Regengüssen. Mit Blick auf die kommenden Tage vom 18. April bis zum 25. April 2024, ist das Wetter in Santa Eugènia sowohl für Einheimische als auch für Besucher ein wichtiges Thema. Die aktuellen Wettervorhersagen versprechen eine abwechslungsreiche Woche.

Detaillierte Wettervorhersage für Santa Eugènia

Am Mittwoch, den 18. April, kündigt sich leichter Regen bei einer angenehmen Temperatur von 17°C an, begleitet von einer leichten Brise mit Windgeschwindigkeiten von 5 km/h. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 58% und einem Luftdruck von 1016 hPa können Mallorca-Besucher dennoch kleinen Wassertröpfchen begegnen.

Der 19. April begrüßt uns mit aufgelockerten Wolkenfeldern und Temperaturen um die 19°C, was für Outdoor-Aktivitäten geradezu einlädt. Ein leichter Wind und eine gesunkene Luftfeuchtigkeit versprechen einen erfrischenden Tag unter Mallorcas Sonne.

Das Highlight der Woche dürfte der 20. April mit einem klaren Himmel und einem Temperaturhoch von 21°C werden – ideal für einen Ausflug in die malerische Umgebung von Santa Eugènia. Hierbei bleibt der Wind mit gerade mal 4 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit behaglich.

Am 21. April halten sich erneut vereinzelte Wolken am Himmel über Santa Eugènia auf. Trotz der leichten Bewölkung liegen die Temperaturen bei gemütlichen 19°C, begleitet von einer milden Brise.

Überdeckende Wolken bringen am 22. April eine bedeckte Atmosphäre, und mit 17°C bleibt es weiterhin mild. Am 23. April und 24. April zeigt sich das Wetter von seiner regnerischen Seite, was die Temperaturen auf 10°C drückt und für kuschelige Abende im Trockenen sorgt.

Die Woche klingt am 25. April mit leichtem Regen und 12°C aus. Hierbei bleibt der Wind gleichmäßig bei 6 km/h. Nicht vergessen sollte man die allmähliche Verlängerung der Tage, beginnend mit einem Sonnenaufgang um 4:56 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:36 Uhr.

Ausblick und Empfehlungen für die Woche

Über die gesamte Woche hinweg können Besucher und Einheimische sowohl auf sonnige Abschnitte als auch auf regnerische Momente stoßen. Dennoch lädt das frühlingserwachende Mallorca zu zahlreichen Unternehmungen ein. Ob gemütliche Café-Besuche oder entspannte Spaziergänge durch Santa Eugènia – die Mallorcazeitung empfiehlt, stets einen Regenschutz griffbereit zu halten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:56:00. +++