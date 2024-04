Wetteraussichten in Búger: 18. bis 25. April 2024 mit Regen und Frühlingstemperaturen (18.4.2024)

Die Wetterprognose für Búger vom 18. bis zum 25. April 2024

Der Frühling zeigt sich wechselhaft in BúgerBúger. In der Woche vom 18. April bis zum 25. April 2024 erwarten die Einwohner und Besucher der Region eine Palette von Wetterbedingungen mit frischen Frühlingstemperaturen und einigen Regentagen. In unserer Wettervorschau finden Sie alle Details rund um das Wettergeschehen in der malerischen Gemeinde auf Mallorca.

Leichter Regen und angenehme Temperaturen zur Wochenmitte

Am Mittwoch, den 18. April, beginnt der Tag in Búger mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 17°C. Der Wind weht sanft mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 59% liegt und der Luftdruck bei 1015 hPa steht. Die Sonne geht um 05:05 Uhr auf und entlässt uns in einen verregneten Tag, der dann um 18:28 Uhr endet.

Der Donnerstag setzt den Trend fort, wobei wir wiederum leichten Regen und eine ähnliche Temperatur von 18°C erwarten können. Der Wind wird etwas kräftiger wehen mit 8 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit nimmt ab auf 44%, und der Luftdruck steigt auf 1022 hPa an. Der Tag erwacht um 05:04 Uhr und klingt um 18:29 Uhr aus.

Sonnigere Aussichten gegen Ende der Woche

Die Mitte der Woche bringt jedoch einen kleinen Lichtblick, denn am Freitag und Samstag erwartet die Einwohner von Búger ein Wetterwechsel. Am 20. April zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel und die Temperaturen bleiben stabil bei 18°C, bei einer Luftfeuchtigkeit von 57% und einem Luftdruck von 1017 hPa. Der Tag beginnt früh um 05:02 Uhr und endet bei Sonnenuntergang um 18:30 Uhr.

Am Samstag, den 21. April, setzt sich das angenehme Wetter mit verstreuten Wolken fort, wiederum bei 18°C und einem milden Wind von 6 km/h. Die Sonne begrüßt uns um 05:01 Uhr und verabschiedet sich um 18:31 Uhr.

Temperaturrückgang und Regen zum Wochenstart

Der Start in die neue Woche wird etwas kühler, da der Montag, der 22. April, mit leichtem Regen und einem Temperaturrückgang auf 15°C einhergeht. Es ist mit einer leichten Brise von 4 km/h zu rechnen, bei einer Luftfeuchtigkeit von 53% und einem Luftdruck von 1014 hPa. Der Sonnenaufgang erfolgt um 04:59 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:32 Uhr.

Die darauffolgenden Tage, der 23. und 24. April, bringen dann moderaten bis leichten Regen und eine deutliche Abkühlung. Es werden Höchsttemperaturen von nur 9°C am Dienstag und 10°C am Mittwoch erwartet. Die Winde bleiben mild, doch die Feuchtigkeit steigt auf hohe 92% am Dienstag.

Die Woche schließt mit einem etwas freundlicheren Donnerstag, dem 25. April, bei Temperaturen von 13°C und erneutem leichten Regen ab. Der Wind bleibt konstant bei 7 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehmere 66%. Der Sonnenaufgang um 04:55 Uhr läutet den Tag ein und der Sonnenuntergang um 18:35 Uhr kündigt das Ende der betrachteten Wetterwoche an.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:27:30. +++