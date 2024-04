Wetterbericht Consell: Sonnige Tage und Regenschauer im April (18.4.2024)

Das Wetter in Consell: Frühlingshafte Aussichten trotz gelegentlicher Regenschauer

Consell, das charmante Dorf im Herzen Mallorcas, erwartet in den kommenden Tagen einen Mix aus sonnigen Momenten und regnerischen Zeiten. Die frühlingshaften Temperaturen werden von einer angenehmen Frische begleitet, die die Inselbewohner sowie Besucher gleichermaßen erfreuen dürfte.

Leichter Regen und milde Temperaturen zum Wochenbeginn

Am Mittwoch, den 18. April 2024, wird das Wetter in Consell von leichtem Regen bestimmt sein, wobei Temperaturen um die 16°C zu erwarten sind. Der Wind bläst mit einer sanften Brise von 5 km/h. Diese Bedingungen sind perfekt für all jene, die die frische Insel-Luft genießen und sich von der leichten Befeuchtung nicht abschrecken lassen.

Die Feuchtigkeit liegt bei angenehmen 57%, unterstützt durch einen Luftdruck von 1016 hPa, was das Atmen erleichtert und für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Der Morgengrauen begrüßt uns früh um 5:06 Uhr und der Tag verabschiedet sich mit einem späten Sonnenuntergang um 18:29 Uhr.

Auflockerung der Wolken und wärmende Sonnenstrahlen

An den darauffolgenden Tagen, vom 19. bis zum 21. April, dürfen wir uns auf eine aufgehellte Wolkendecke mit vereinzelten Sonnenstrahlen freuen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 21°C am Freitag – ein Vorgeschmack auf den Sommer. Die Nächtlichen Stunden versprechen mit milden 19°C eine angenehme Erholung von den Aktivitäten des Tages.

Regnerisches Ende der Woche und Temperaturabfall

Ab Samstag, den 22. April, ziehen über Consell dichtere Wolken auf und das Thermometer fällt auf 16°C. Der Sonntag und der Beginn der neuen Woche präsentieren sich mit moderatem bis leichtem Regen und einem spürbaren Abkühlungstrend. Temperaturen am 23. und 24. April werden voraussichtlich nur bis zu 10°C und 9°C erreichen – eine Zeit, in der man besser den Regenschirm griffbereit hält.

Gegen Wochenmitte ist ein leichter Temperaturanstieg auf 11°C am 25. April zu verzeichnen, während weiterhin leichter Regen die Insel benetzt. Mit einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit von 75% und regnerischen Bedingungen ist eine gute Regenjacke unverzichtbar für Spaziergänge durch die malerischen Straßen von Consell.

Ausblick auf das Wettergeschehen in der folgenden Woche

Die Vorfreude auf die letzten Apriltage wird von einer Wetterbesserung begleitet, die uns mit größeren Sonnenfenstern und abtrocknenden Wegen belohnen könnte. Bleiben Sie dran für weitere Updates und genießen Sie die abwechslungsreiche Frühjahrssaison auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:32:06. +++